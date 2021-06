Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΧΡΥΣΟΣ

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, παραδέχθηκε ότι έχει πει και ψέματα, προκειμένου να μην τρομοκρατηθεί ο κόσμος, στις δηλώσεις του σχετικά με τις προβλέψεις του για τον κορωνοϊό.

Ο καθηγητής Σαρηγιάννης είναι από τους πιο σοβαρούς επιστήμονες που ενεπλάκησαν στη διαχείριση της πανδημίας. Ποια είναι, όμως, η σκοπιμότητα αυτής της εξομολόγησης, και τι πραγματικά προσφέρει;

Μετά τη δημόσια ομολογία του Άντονι Φάουτσι, τον περασμένο Ιούνιο, γνωρίζουμε ότι οι επιστήμονες είπαν ενσυνειδήτως ψέματα πως δεν είναι αναγκαίες οι μάσκες. Ήταν ένα «έντιμο ψέμα», όπως ειπώθηκε, προκειμένου να μην υπάρξει έλλειψη μασκών N95 για το υγειονομικό προσωπικό. Μπορούμε να καταλάβουμε τη σκοπιμότητα να αποκατασταθεί η αλήθεια, διότι ήθελαν να αντιμετωπίσουν τους αρνητές της μάσκας, οι οποίοι επικαλούνταν τις παλιές τους δηλώσεις.

Απεναντίας, η δήλωση του κ. Σαρηγιάννη δεν προσφέρει απολύτως τίποτα σήμερα, δεδομένου ότι και δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, και θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει μετά το πέρας της. Τέτοιες δηλώσεις διαβρώνουν την εμπιστοσύνη στην επιστήμη, και τροφοδοτούν μέχρι και εξωφρενικές συνωμοσιολογικές θεωρίες.

Δεν σχολιάζω την άποψη ότι το ψέμα ειπώθηκε για να αποφευχθεί ο πανικός. Ο πανικός είναι εξαιρετικά σύνθετο φαινόμενο, και θα μας πήγαινε μακριά η πραγμάτευσή του. Απλώς αναφέρω ενδεικτικά ότι ένας από τους μεγάλους μύθους που κυκλοφορούν είναι ότι μετά από σεισμό επικρατούν πανικός και ανορθολογικές συμπεριφορές.

• • •

ΔΙΑΜΑΧΗ ΙΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ

Η Ινδία και το Πακιστάν βρίσκονται σε νέα διαμάχη, αυτή τη φορά για το ρύζι μπασμάτι.

Η Ινδία κατέθεσε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηριστεί το προϊόν της προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), που αν γίνει δεκτή θα εξασφαλίσει ότι θα είναι η μοναδική χώρα που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα «μπασμάτι» στην ΕΕ.

Τα οικονομικά συμφέροντα είναι μεγάλα για τις δύο αυτές χώρες, αποκλειστικές παραγωγούς του μπασμάτι. Η ΕΕ εισάγει 300.000 τόνους μπασμάτι ετησίως, τα δύο τρίτα των οποίων προέρχονται από το Πακιστάν και το ένα τρίτο από την Ινδία. Το Πακιστάν αύξησε πολύ τις εξαγωγές προς την ΕΕ την τελευταία τριετία, διότι η Ινδία δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τα φυτοφάρμακα.

Η ΕΕ συστήνει φιλικό διακανονισμό. Αν, όμως, δεν βρεθεί και η ΕΕ επιλέξει να δικαιώσει την Ινδία, η μόνη διέξοδος για το Πακιστάν είναι να καταφύγει στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Ωστόσο, αν χρειαστούν κάποια χρόνια μέχρι να εξεταστεί η προσφυγή του, μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς θα περάσει μόνιμα στους Ινδούς.

Σημειωτέον, ο ανταγωνισμός των δύο χωρών για την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στην παγκόσμια αγορά του ρυζιού είναι πολυετής και οξύς. Με 9,7 εκατομμύρια τόνους αξίας 6,8 δισ. δολάρια, η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ρυζιού στον κόσμο, ενώ το Πακιστάν τέταρτος, με 4,5 εκατομμύρια τόνους αξίας 2,2 δισ. δολάρια.

Πηγή: Le Point, AlJazeera

• • •

ΒΙΑΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Χθες η Διεθνής Αμνηστία ανακοίνωσε ότι μία στις 10 φοιτήτριες και 1% των φοιτητών στην Ολλανδία βιάστηκαν, σύμφωνα με έρευνα σε 1.000 φοιτητές.

Οι περισσότεροι φοιτητές είπαν ότι γνώριζαν τον επιτιθέμενο είτε από ραντεβού είτε από πάρτι. Η Διεθνής Αμνηστία ορίζει τον βιασμό ως διείσδυση κάποιας μορφής δίχως συναίνεση, και εκπρόσωπός της διευκρίνησε ότι τα θύματα δεν ορίζουν αυτό που τους συνέβη ως βιασμό.

Στην ισχύουσα νομοθεσία της χώρας, ο βιασμός ορίζεται ως σεξουαλική βιαιοπραγία που χρησιμοποιεί εξαναγκασμό ή βία. Ο νέος υπό ψήφιση νόμος θα ορίζει το μη-συναινετικό σεξ ως βιασμό, με μέγιστη ποινή τα 9 έτη, οι δε ύποπτοι θα θεωρούνται ένοχοι αν αποδειχτεί ότι γνώριζαν πως κάποιος δεν ήθελε να κάνει σεξ.

Πηγή: DutchNews.nl

• • •

ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Το 1979, η Κίνα επέβαλε την πολιτική του ενός παιδιού, με πολύ κακά δημογραφικά αποτελέσματα. Στα μέσα της δεκαετίας του ΄80, ο δείκτης αντικατάστασης ήταν γύρω στο ανεκτό 2,1 (τις δεκαετίες 1960 και 1970 ήταν 6,0), αλλά τη δεκαετία του 1990 έπεσε στο 1,2 -1,3.

Παρά τις προειδοποιήσεις για τις μελλοντικές δημογραφικές ανισορροπίες, η κυβέρνηση συνέχισε την ίδια πολιτική μέχρι το 2016, οπότε υιοθέτησε την πολιτική των δύο παιδιών, και πρόσφατα των τριών. Παρά μια αρχική άνοδο το 2017, ο δείκτης έπεσε από 1,49 το 2018 στο 1,47 το 2019, σύμφωνα δε με ορισμένες εκτιμήσεις επιστρέφει στα επίπεδα της δεκαετίας του ΄90.

Παράλληλα, αυξήθηκε το προσδόκιμο ζωής, με αποτέλεσμα οι ηλικίας άνω των 60 να είναι περισσότεροι από τα παιδιά ηλικίας 15 ετών και κάτω. Εκτιμάται ότι το 2050, ο αριθμός των ηλικιωμένων θα διπλασιαστεί, περνώντας από τα 254 εκατομμύρια σε σχεδόν 500.

Οι τάσεις αυτές εξηγούνται σε μεγάλο βαθμό από οικονομικούς παράγοντες (αστικοποίηση, κόστος διαβίωσης, πλουτισμός, κ.ά.), και συνεπάγονται μεγάλους κινδύνους για την κινεζική οικονομία λόγω συρρίκνωσης της εργατικής δύναμης (την τελευταία δεκαετία μειώθηκε κατά 3,4 εκατομμύρια ετησίως) και μεγάλων πιέσεων στον δημόσιο προϋπολογισμό (συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση).

Η επόμενη κινούμενη πληθυσμιακή πυραμίδα 1950 – 2100 δείχνει ότι, αν δεν λάβει δραστικά μέτρα, η Κίνα θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού της.

Animated population tree shows how China's population is set to shrink and age in the coming decades. China is currently obsessed with getting rich before it gets old. Japan managed that. If China fails in this, the old population is at big risk. Source: https://t.co/Gj83cLMeWw pic.twitter.com/18mJmJLip3