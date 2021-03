ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αν θυμάμαι καλά, μία βασική αρχή της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν η εξής: «Πρώτα η υγεία, μετά η οικονομία».

Δεν γνωρίζω, αν εξακολουθεί να ισχύει ή όχι.

Ένα πράγμα, όμως, γνωρίζω με σιγουριά: Όταν οι αρχές συγκρούονται με την πραγματικότητα, κερδίζει πάντα η πραγματικότητα. Ιδίως, όταν μια «αρχή» έχει εξαντλήσει τη ρητορική σκοπιμότητά της.

• • •

ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ;

Μετά τη δημόσια ομολογία του Άντονι Φάουτσι, τον περασμένο Ιούνιο, το γνωρίζουμε: οι επιστήμονες είπαν ενσυνειδήτως ψέματα ότι δεν είναι αναγκαίες οι μάσκες. Το είπε ο ίδιος, το επανέλαβαν το αμερικανικό CDC και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το είπαν και οι δικοί μας επιδημιολόγοι.

Ήταν ένα «έντιμο ψέμα», όπως ειπώθηκε. Εάν έλεγαν ότι οι μάσκες είναι χρήσιμες, οι περισσότεροι θα συμπέραναν ότι οι μάσκες N95 είναι πιο ασφαλείς, με αποτέλεσμα να υπάρξει έλλειψή τους για το υγειονομικό προσωπικό, η οποία θα υπονόμευε τις προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας.

Έντιμο ή καταστροφικό ψέμα; Η έλλειψη μασκών ασφαλώς θα δημιουργούσε προβλήματα. Από την άλλη, το ψέμα, ασφαλώς επίσης, συνετέλεσε στην ανάπτυξη του κινήματος κατά της μάσκας. Ακόμη χειρότερα υπονόμευσε την εμπιστοσύνη στους επιστήμονες και μάλιστα στην ελίτ τους.

Όταν οι πολίτες ανακαλύπτουν ότι οι επιστήμονες ψεύδονται ενσυνειδήτως διαβρώνεται η εμπιστοσύνη τους στο μόνο σύστημα που διαθέτουμε για την εύρεση της αλήθειας. Το επόμενο βήμα είναι να το υποκαταστήσουν με δικές τους θεωρίες, που η άγνοιά τους μπορεί να τους οδηγήσει στην πιο εξωφρενική συνωμοσιολογία. Και φυσικά όλοι πληρώνουμε εν τέλει το κόστος.

• • •

ΤΟ TWITTER ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η λογοκρισία.

Το Twitter χαρακτηρίζει «αποπροσανατολιστικά» και τουίτ διακεκριμένων επιστημόνων, που δεν συμφωνούν ή θεωρεί ότι δεν συμφωνούν με τη δεσπόζουσα άποψη. Και αφού επισημάνει το τουίτ, η άμεση συνέπεια είναι ο περιορισμός των λάικς και των ριτουίτς.

Το τελευταίο συμβάν αφορά ένα τουίτ τού καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, Martin Kulldorff.

Το εξοργιστικό είναι ότι ο Kulldorff είναι επιδημιολόγος και ειδικός στην ασφάλεια των εμβολίων.

Και το αστείο ότι ο Kulldorff συμμετέχει στην COVID-19 Vaccine Safety Technical (VaST) Subgroup, που λειτουργεί στο πλαίσιο του αμερικανικού CDC, του αρμόδιου θεσμού για τον έλεγχο των επιδημιών.

When making unscientific claims, media often refer to "health officials" or "experts" without citing anyone. I challenge @Twitter to name vaccine experts believing that everyone, including children and those with prior immunity from natural infection, MUST be Covid vaccinated. pic.twitter.com/tYhCjdKzgf