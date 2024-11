Ζιζέλ Μπούντχεν: Η πρώτη εμφάνιση μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της

Την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, πραγματοποίησε η Ζιζέλ Μπούντχεν.

Η Ζιζέλ Μπούντχεν περιμένει το τρίτο της παιδί και το πρώτο με τον σύντροφό της Ζοακίμ Βαλεντέ, όπως έγινε γνωστό λίγες ημέρες πριν από το περιοδικό People. Το διάσημο μοντέλο εθεάθη να κάνει βόλτα στο Μαϊάμι, όπου πλέον διαμένει μόνιμα.

Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, απεικονίζουν την 44χρονη να φορά ένα μαύρο κοντό φόρεμα, με την κοιλιά της να «επιβεβαιώνει» το χαρμόσυνο γεγονός. Σύμφωνα με το TMZ η Ζιζέλ διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Το μοντέλο επέλεξε να κρατήσει την εγκυμοσύνη της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς μέχρι τώρα στις δημόσιες εμφανίσεις της ήταν ιδιαίτερα προσεκτική. Συγκεκριμένα ακριβώς την προηγούμενη ημέρα από αυτές τις φωτογραφίες, είχε θεαθεί να φεύγει από το γυμναστήριο κρύβοντας την κοιλιά της.

Gisele Bündchen in Miami (October 31, 2024) pic.twitter.com/8HvTC3bv4k

Pregnant Gisele Bündchen debuts baby bump as she runs errands in Miami https://t.co/pvGSADDZNZ pic.twitter.com/UJDkTZ0ufT