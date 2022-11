Ζελένσκι: Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν την Πολωνία - Πολύ σημαντική κλιμάκωση, πρέπει να δράσουμε

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα την Πολωνία μιλώντας για πλήγμα στη συλλογική ασφάλεια. Σημειώνεται ότι οι αναφορές που έρχονται από την Πολωνία παραμένουν ανεπιβεβαίωτες μέχρι αυτή την ώρα.

«Η τρομοκρατία δεν περιορίζεται στα εθνικά μας σύνορα. Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν την Πολωνία. Εκτόξευσαν πυραύλους σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι μια ρωσική πυραυλική επίθεση κατά της συλλογικής ασφάλειας! Πρόκειται για μια πολύ σημαντική κλιμάκωση. Πρέπει να δράσουμε», είπε ο Ζελένσκι σύμφωνα με μετάφραση του Guardian.

«Θέλω να πω τώρα σε όλους τους Πολωνούς αδελφούς και αδελφές μας: Η Ουκρανία θα σας υποστηρίζει πάντα! Ο τρόμος δεν θα σπάσει τους ελεύθερους ανθρώπους! Η νίκη είναι δυνατή όταν δεν υπάρχει φόβος!», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σε άλλο σημείο ο Ζελένσκι τόνισε τα εξής: «Η Πολωνία, οι χώρες της Βαλτικής [...] Είναι θέμα χρόνου πριν η ρωσική τρομοκρατία προχωρήσει περισσότερο. Είναι απαραίτητο να μπει ο τρομοκράτης στη θέση του! Όσο περισσότερο η Ρωσία αισθάνεται ατιμώρητη, τόσο περισσότερες απειλές θα υπάρξουν για όλους όσους μπορούν να φτάσουν οι ρωσικοί πύραυλοι».

Zelensky: “I want to say now to all our Polish brothers and sisters: Ukraine will always support you! Terror will not break free people! Victory is possible when there is no fear! … Russia is terrorizing us and everyone it can reach.”