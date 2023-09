YouTuber κακοποιούσε τα 6 παιδιά της- Τα άφηνε νηστικά για μέρες, πώς σώθηκαν

Για δύο κατηγορίες κακοποίησης ανηλίκου συνελήφθη η Youtuber, Ρούμπι Φράνκι, η οποία φέρεται πως άφηνε νηστικά και σε άθλια κατάσταση τα έξι παιδιά της.

Η Ρούμπι Φράνκι και η συνέταιρός της Τζόντι Ναν Χίλντεμπραντ συνελήφθησαν με την κατηγορία της κακοποίησης την Τετάρτη στο Ivins της Γιούτα, όταν ένα από τα παιδιά της κατάφερε να ξεφύγει από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια.

Υποσιτισμένο, εξαντλημένο και τραυματισμένο το παιδί ζήτησε βοήθεια από τους γείτονες οι οποίοι παρατήρησαν ότι είχε στα πόδια, στα χέρια και στους αστραγάλους του κομμάτια από μονωτική ταινία. To παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε άθλια κατάσταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 12χρονος γιος της Φράνκι σκαρφάλωσε από το παράθυρο και έτρεξε στο σπίτι ενός γείτονα για να ζητήσει φαγητό και νερό.

Αφού το πρώτο παιδί δραπέτευσε από το σπίτι, ένα δεύτερο υποσιτισμένο παιδί βρέθηκε στο ίδιο σπίτι «σε παρόμοια κατάσταση υποσιτισμού», σύμφωνα με τους αστυνομικούς. Το δεύτερο παιδί μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο για θεραπεία.

Ruby Franke, the mom from the YouTube channel "8 Passengers," got arrested for hurting a young child who was malnourished and had injuries, including duct tape on their arms and legs pic.twitter.com/IeEKe9OGuZ

Η μεγαλύτερη κόρη της Φράνκι, Σάρι, μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram μετά τη σύλληψη της μητέρας της, λέγοντας ότι η ίδια και η οικογένειά της «είναι τόσο χαρούμενοι που αποδίδεται δικαιοσύνη. Προσπαθούσαμε να το πούμε στην αστυνομία εδώ και χρόνια και είμαστε τόσο χαρούμενοι που τελικά αποφάσισαν να παρέμβουν».

The eldest of the Franke children, Shari, has not had contact with her family for around a year, possibly because of Ruby’s involvement with ConneXions. She posted this on her story last night: pic.twitter.com/W98wMQtdmI