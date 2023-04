Υεμένη: Δεκάδες νεκροί μετά από ποδοπάτημα πλήθους σε διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας

Τουλάχιστον 85 άτομα έχασαν τις ζωές τους και άλλοι 322 τραυματίστηκαν μετά από ποδοπάτημα σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σανάα της Υεμένης χθες, Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την de facto κυβέρνηση των Χούθι, το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της διανομής της βοήθειας στη συνοικία Μπαμπ ελ Γιέμεν.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι «γυναίκες και παιδιά», ενώ περίπου πενήντα από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενημέρωσε αξιωματούχος του Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Stampede in Yemen’s 🇾🇪 capital kills at least 90



Houthi militiamen fired into the air in an attempt at crowd control, struck an electrical wire, causing it to explode, sparking panic



That's when many including many women & children, began stampedinghttps://t.co/FhbkUDZUX0 https://t.co/PBjGKqWY3u pic.twitter.com/vVOCDFFq2P