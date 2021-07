Μια περιοχή στη βορειοδυτική Ουαλία, φημισμένη για τη βιομηχανία σχιστόλιθου, προστέθηκε στη θρυλική λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, μαζί με τις Πυραμίδες, το Ταζ Μαχάλ της Ινδίας και το Γκραν Κάνιον.

Η τοποθεσία έγινε το 33ο σημείο του Ηνωμένου Βασιλείου που περιλαμβάνεται στη θρυλική αυτή λίστα μετά την έγκρισή της από την αρμόδια επιτροπή της Unesco.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον υποστήριξε την περιοχή ως «θεαματικής μοναδικότητας».

New inscription on the #WorldHeritage List: The Slate Landscape of Northwest Wales, #UK 🇬🇧. Congratulations!👏



