Ο Τζορτζ Μπους μπερδεύτηκε σε ομιλία: «Αδικαιολόγητη η εισβολή στο Ιράκ, εννοώ στην Ουκρανία»

Ο Τζορτζ Μπους μπερδεύτηκε σε ομιλία του και χαρακτήρισε «βάναυση» και «αδικαιολόγητη» την εισβολή στο Ιράκ, αλλά αμέσως το διόρθωσε λέγοντας ότι εννοούσε αυτή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε το σχόλιο σε ομιλία του στο Ντάλας, κατά την οποία επέκρινε το ρωσικό πολιτικό σύστημα. «Το αποτέλεσμα είναι η απουσία ελέγχων και ισορροπιών στη Ρωσία και η απόφαση ενός άνδρα να ξεκινήσει μια απολύτως αδικαιολόγητη και βάναυση εισβολή στο Ιράκ», είπε ο Μπους και αμέσως διόρθωσε «Εννοώ στην Ουκρανία».

Αστειευόμενος, απέδωσε το λάθος στην ηλικία του, λέγοντας «75 (ετών)», ατάκα που έκανε το ακροατήριο να γελάσει.

Το 2003, όταν ο Μπους ήταν πρόεδρος, οι ΗΠΑ ηγήθηκαν της εισβολής στο Ιράκ, που έγινε λόγω όπλων μαζικής καταστροφής τα οποία ποτέ δεν βρέθηκαν. Οι παρατεταμένες συγκρούσεις κόστισαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, ενώ ακόμη περισσότεροι αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν.

Η αναφορά του Μπους έγινε γρήγορα viral στα social media και βίντεο που δημοσίευσε ρεπόρτερ της Dallas News ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια views.

Στην ίδια ομιλία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συνέκρινε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ και επέκρινε τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την εισβολή στην Ουκρανία.

