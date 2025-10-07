ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τζέιν Γκούντολ: «Θα έστελνα τον Τραμπ, τον Μασκ και τους ισχυρούς του κόσμου σε ένα διαστημόπλοιο χωρίς επιστροφή»

«Ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς, αλλά υπάρχει ελπίδα» - Το άγνωστο ντοκιμαντέρ του Netflix που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τζέιν Γκούντολ: «Θα έστελνα τον Τραμπ, τον Μασκ και τους ισχυρούς του κόσμου σε ένα διαστημόπλοιο χωρίς επιστροφή» Facebook Twitter
Φωτ.: EPA
0

Η Τζέιν Γκούντολ, η γυναίκα που άλλαξε για πάντα την επιστήμη της πρωτευοντολόγου, άφησε πίσω της ένα τελευταίο, ανατρεπτικό μήνυμα. Σε μια συνέντευξη που δόθηκε λίγους μήνες πριν τον θάνατό της, και κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό της σε ηλικία 91 ετών, η διάσημη ερευνήτρια προχώρησε σε μια τολμηρή φαντασίωση: να στείλει τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Έλον Μασκ, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Σι Τζινπίνγκ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ένα διαστημόπλοιο χωρίς επιστροφή.

Η συνέντευξη, που περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ Famous Last Words του Netflix, καταγράφηκε τον Μάρτιο και παρέμεινε απόρρητη έως τον θάνατό της την περασμένη εβδομάδα. «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμπαθώ, και θα ήθελα να τους βάλω σε ένα από τα διαστημόπλοια του Μασκ και να τους στείλω στον πλανήτη που είναι βέβαιος πως θα ανακαλύψει», δήλωσε η Γκούνταλ στον σκηνοθέτη Μπραντ Φάλτσουκ.

Όταν εκείνος τη ρώτησε αν ο ίδιος ο Έλον Μασκ θα βρισκόταν ανάμεσά τους, εκείνη απάντησε με χαρακτηριστική ειρωνεία: «Απολύτως. Θα ήταν ο οικοδεσπότης. Μαζί του θα έβαζα τον Τραμπ και κάποιους από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του. Και φυσικά, τον Πούτιν, τον Σι και τον Νετανιάχου με την ακροδεξιά κυβέρνησή του. Όλους αυτούς στο ίδιο διαστημόπλοιο, χωρίς επιστροφή».

Οι «άλφα» άνθρωποι και η επιθετικότητα

Η Γκούντολ, που αφιέρωσε τη ζωή της στη μελέτη της συμπεριφοράς των χιμπατζήδων στην Τανζανία, συνέκρινε τις συμπεριφορές εξουσίας των ανθρώπων με εκείνες των «άλφα αρσενικών» του ζωικού βασιλείου. Είχε ήδη αναφερθεί δημόσια στον Ντόναλντ Τραμπ από το 2022, λέγοντας στο MSNBC πως «συμπεριφέρεται όπως οι χιμπατζήδες όταν διεκδικούν κυριαρχία – περπατούν ορθοί, φουσκώνουν το στήθος τους και προσπαθούν να εκφοβίσουν».

Στο ντοκιμαντέρ εξηγεί: «Υπάρχουν δύο τύποι άλφα. Ο ένας χρησιμοποιεί μόνο τη βία και σύντομα χάνει τη θέση του. Ο άλλος χρησιμοποιεί το μυαλό του – ξέρει πότε να επιτεθεί και πότε να συμμαχήσει. Αυτός κρατά πολύ περισσότερο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πώς τόσο οι άνθρωποι όσο και οι χιμπατζήδες «παρασύρονται» από τη συλλογική επιθετικότητα: «Όταν ένας βλέπει έναν ξένο, τρομάζει, σηκώνεται η τρίχα του, δείχνει θυμό. Αυτό μεταδίδεται στους υπόλοιπους – η επιθετικότητα είναι μεταδοτική».

«Ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς, αλλά υπάρχει ελπίδα»

Αν και μίλησε με σαφή ανησυχία για το μέλλον, η Γκούντoλ δεν εγκατέλειψε ποτέ την πίστη της στην ανθρώπινη καλοσύνη. «Πιστεύω πως οι περισσότεροι άνθρωποι είναι καλοί. Η ελπίδα μου είναι να αναθρέψουμε μια νέα γενιά συμπονετικών πολιτών», είπε.

Η ίδια παρομοίασε τη σύγχρονη πολιτική κρίση με τη σκοτεινή περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, λέγοντας: «Είναι όπως ο Τσόρτσιλ στον πόλεμο, δεν χάνεις το κουράγιο σου. Πολεμάς με ό,τι έχεις, ακόμη και με σπασμένα μπουκάλια».

Κλείνοντας τη συνέντευξη, απηύθυνε μια τελευταία έκκληση: «Ακόμα και τώρα, που ο πλανήτης σκοτεινιάζει, υπάρχει ελπίδα. Αν τη χάσουμε, γινόμαστε αδρανείς. Αν θέλουμε να σώσουμε ό,τι όμορφο απομένει στον κόσμο, πρέπει να σκεφτόμαστε τι κάνουμε κάθε μέρα. Γιατί, όταν πολλαπλασιάζονται οι μικρές πράξεις, φέρνουν μεγάλη αλλαγή».

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΑΖΑ ΙΣΡΑΗΛ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Γάζα: Διπλωματικός μαραθώνιος στο Σαρμ Ελ Σέιχ - Αισιόδοξος ο Τραμπ

Οι διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ συνεχίζονται στο Σαρμ Ελ Σέιχ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Ελπίδες για συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυση πυρός, ενώ οι διεθνείς πιέσεις αυξάνονται
LIFO NEWSROOM
Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Διεθνή / Δικαιώματα των γυναικών στη Συρία: Σύγκρουση μεταξύ SDF και της ισλαμιστικής κυβέρνησης Αλ Σαράα

Οι γυναίκες μαχήτριες των κουρδικών SDF στη βόρεια Συρία εκπαιδεύονται με πλήρη στρατιωτική εξουσία, συγκρούονται με περιορισμούς της νέας κυβέρνησης και συνεχίζουν να προωθούν το σύνθημα «Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία»
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Χάρι: Stalker τον παρακολουθούσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Stalker τον παρακολουθούσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στη Βρετανία

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά την απόρριψη της αίτησής του για κρατική χρηματοδότηση της ασφάλειάς του - Η γυναίκα αυτή φέρεται να είχε ακολουθήσει τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ ακόμη και σε ταξίδι τους στη Νιγηρία
LIFO NEWSROOM
«Δεν είχα εμβολιαστεί ποτέ»: Παιδιά χωρίς εμβόλια, ενήλικες χωρίς ανοσία – Το ανησυχητικό φαινόμενο στις ΗΠΑ

Διεθνή / «Δεν είχα εμβολιαστεί ποτέ»: Παιδιά χωρίς εμβόλια, ενήλικες χωρίς ανοσία – Το ανησυχητικό φαινόμενο στις ΗΠΑ

Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί ενηλικιώνονται χωρίς βασικά εμβόλια λόγω της διστακτικότητας των γονιών τους - Η ιστορία της Λέισι Μάντισον αποκαλύπτει τους κινδύνους, τις επιπτώσεις και τη σημασία της εμπιστοσύνης στην επιστήμη
LIFO NEWSROOM
BBC: Η Γαλλία σε νέα πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Λεκορνί - Προθεσμία 48 ωρών για σταθερότητα

Διεθνή / Γαλλία: Βαθαίνει η πολιτική κρίση μετά την παραίτηση Λεκορνί - Προθεσμία 48 ωρών για σταθερότητα

Ο Γάλλος πρόεδρος παρά την παραίτησή του Σεμπαστιάν Λεκορνί, του έδωσε προθεσμία 48 ωρών, για να να επιτευχθεί συμφωνία με τα κόμματα για ένα «σχέδιο σταθερότητας» για τη χώρα
LIFO NEWSROOM
Βασιλιάς Κάρολος: Η μυστική συνάντηση με πρώην δεξί χέρι του μετά από χρόνια στο Clarence House

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Η μυστική συνάντηση με πρώην δεξί χέρι του μετά από χρόνια στο Clarence House

«Μπορώ να τα καταφέρω χωρίς σχεδόν κανέναν, εκτός από τον Μάικλ» φέρεται να είχε πει κάποτε για τον συνεργάτη του, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του μετά από οικονομικό κάνδαλο
LIFO NEWSROOM
Έβερεστ: «Φοβήθηκα μη θαφτώ ζωντανός» - Σε εξέλιξη η τεράστια επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων ορειβατών

Διεθνή / Έβερεστ: «Φοβήθηκα μη θαφτώ ζωντανός» - Σε εξέλιξη η τεράστια επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων ορειβατών

Σφοδρή χιονοθύελλα άφησε εκατοντάδες ανθρώπους αποκλεισμένους στις απομακρυσμένες πλαγιές του όρους Έβερεστ, οδηγώντας σε μια μαζική επιχείρηση διάσωσης
LIFO NEWSROOM
Γκίσλεϊν Μάξγουελ: Απορρίφθηκε η έφεση της - Δεν ακυρώνεται η καταδίκη της

Διεθνή / Γκίσλεϊν Μάξγουελ: Απορρίφθηκε η έφεση της - Δεν ακυρώνεται η καταδίκη της

Η καταδικασμένη συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν υποστήριζε ότι έπρεπε να απαλλαγεί, επειδή ο Έπσταϊν είχε συνάψει το 2008 συμφωνία με τις αρχές που τον Proστάτευε από περαιτέρω δίωξη.
LIFO NEWSROOM
Ζιζέλ Πελικό: Επέστρεψε στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει έναν από τους άνδρες που καταδικάστηκαν για τον βιασμό της

Διεθνή / Ζιζέλ Πελικό: Επέστρεψε στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει έναν από τους άνδρες που καταδικάστηκαν για τον βιασμό της

Η 72χρονη επέστρεψε σήμερα σε δικαστήριο της Γαλλίας - Ο μοναδικός από τους 51 κατηγορουμένους για τους βιασμούς της αμφισβήτησε την ποινή του
LIFO NEWSROOM
 
 