Tσεχία: Εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας με τοξικό χημικό προκάλεσε τεράστια φωτιά

Εμπορική αμαξοστοιχία που μετέφερε το εξαιρετικά τοξικό χημικό βενζόλιο εκτροχιάστηκε στην Τσεχία, προκαλώντας τεράστια φωτιά, την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου.

Αρκετά βυτιοφόρα και μια ατμομηχανή τυλίχθηκαν στις φλόγες, με πυροσβέστες από διάφορες περιοχές και ένα κινητό χημικό εργαστήριο να έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ένα τεράστιο σύννεφο πυκνού μαύρου καπνού ήταν ορατό για αρκετά χιλιόμετρα.

Τσέχοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό, το οποίο συνέβη κοντά στο Hustopeče nad Bečvou, 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των πολωνικών συνόρων. Το βενζόλιο, το οποίο είναι καρκινογόνος ουσία για τον άνθρωπο, είναι στοιχείο που εντοπίζεται στα καύσιμα των αεροσκαφών.

Το τρένο «διαλύθηκε» και στη συνέχεια εκτροχιάστηκε, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές. Ένας κοντινός ηλεκτρικός υποσταθμός έπιασε επίσης φωτιά, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση της κοντινής πόλης Hustopeče.

Φλόγες ύψους έως και 20 μέτρων ήταν ορατές όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στην εφημερίδα Lidove Noviny.

Δραματικές λήψεις από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την τσεχική πυροσβεστική υπηρεσία, δείχνουν αρκετά καμένα και κατεστραμμένα βυτιοφόρα. Ορισμένα, μάλιστα, εξακολουθούσαν να καίγονται καθώς πυκνός μαύρος καπνός αναδύεται στον ουρανό.

Freight Train Derailment Sparks Toxic Blaze in Czech Republic.



HUSTOPEČE NAD BEČVOU, Czech Republic – A freight train carrying toxic benzene derailed and erupted into flames today in Hustopeče nad Bečvou, 250 kilometers east of Prague. Five wagons and a locomotive blazed with… pic.twitter.com/BAWKavO5MH