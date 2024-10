Τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία: Πήγε να πάρει τα λουλούδια που έστειλε ο άντρας της για την επέτειό τους και σκοτώθηκε

Οι δύο δράστες που πραγματοποίησαν την τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία, την Τετάρτη ταυτοποιήθηκαν ως μέλη του PKK, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια.

Δύο τρομοκράτες πραγματοποίησαν την επίθεση της Τετάρτης με αυτόματα τουφέκια και εκρηκτικά στα κεντρικά γραφεία των εγκαταστάσεων της Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας της Τουρκίας (TUSAŞ) στην πρωτεύουσα Άγκυρα. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν, όταν το δίδυμο που έφτασε στις εγκαταστάσεις με ταξί, πυροδότησε παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο και στη συνέχεια άνοιξε πυρ εναντίον αθώων.

Τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια αυξήθηκαν σε επίπεδο «πορτοκαλί» συναγερμού. Στα δύο αεροδρόμια της Κωνσταντινούπολης τα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται ελέγχονται εξονυχιστικά, ενώ γίνεται έλεγχος της ταυτότητας των επιβατών. Οι επιβάτες που θα ταξιδέψουν προειδοποιούνται να βρίσκονται εγκαίρως στα αεροδρόμια για το ενδεχόμενο πιθανών καθυστερήσεων.

NEW: The footage that shows the moment of the explosion in Ankara pic.twitter.com/E62tmbM6b2