Τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία: Ταυτοποιήθηκε ένας από τους δράστες - Τι είναι το PKK

Μία από τις κινητήριες δυνάμεις της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας έγινε στόχος τρομοκρατικής επίθεσης το απόγευμα της Τετάρτης (23/10), κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άτομα και τραυματίστηκαν 22.

«Μέλος του PKK» είναι, σύμφωνα με την Άγκυρα, ένας εκ των δραστών της επίθεσης στις εγκαταστάσεις της Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας της Τουρκίας (ΤΑΙ). «Αποκαλύπτουμε την ταυτότητα ενός από τους άνδρες που εξουδετερώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην ΤΑΙ. Είναι ο Αλί Ορέκ, ο οποίος είχε την κωδική ονομασία Rojger, μέλος του PKK» ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι οι δράστες γνώριζαν τη διαρρύθμιση του κτιρίου και οι εκρήξεις μπορεί να σημειώθηκαν σε διαφορετικές εξόδους, καθώς οι περίπου 7.500 εργαζόμενοι εκείνη την ώρα έφευγαν από τη δουλειά τους.

Η τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις της Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας της Τουρκίας (ΤΑΙ) σημειώθηκε μία ημέρα μετά τη δήλωση του Τούρκου εθνικιστή και κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, σχετικά με την πιθανότητα ανανέωσης της ειρηνευτικής διαδικασίας με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK). Ο Μπαχτσελί πρότεινε ότι ο φυλακισμένος από το 1999 ηγέτης του ΡΚΚ, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, θα μπορούσε να μιλήσει στο τουρκικό κοινοβούλιο αν σταματήσει την εξέγερση και διαλύσει την οργάνωσή του - ένα σημάδι πιθανής αναβίωσης της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Αλλά η χθεσινή επίθεση μπορεί να μεταφραστεί ως μήνυμα ότι το PKK είναι απρόθυμο να καταθέσει τα όπλα και να εξομαλύνει τους δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση.

