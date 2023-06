Τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 15 νεκρούς στον Καναδά

Τροχαίο δυστύχημα με τουλάχιστον 15 νεκρούς σημειώθηκε σε επαρχία του Καναδά.

Σύμφωνα με την καναδική αστυνομία, το τροχαίο δυστύχημα συνέβη όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε κυρίως ηλικιωμένους συγκρούστηκε με φορτηγό σε διασταύρωση αυτοκινητόδρομου στην αγροτική περιοχή της επαρχίας της Μανιτόμπα στον Καναδά με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άτομα και να τραυματιστούν ακόμα 10.

Ο Ρομπ Χιλ, διοικητής της Βασιλικής Καναδικής Αστυνομίας της Μανιτόμπα, είπε για το τροχαίο δυστύχημα ότι το λεωφορείο μετέφερε 25 άτομα ενώ στο σημείο μεταβαίνουν όλα τα διαθέσιμα μέσα που έχουν οι αρχές.

Οι δέκα τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδωσαν εικόνες, όπου δείχνουν ένα μεγάλο λεωφορείο να καίγεται σε ένα χαντάκι κοντά σε ένα φορτηγό και μία μηχανή από ένα από τα οχήματα να βρίσκεται στον δρόμο.

At 11:40am today, #rcmpmb responded to a mass casualty collision between a semi-trailer & bus. At this time, there are 15 fatalities & 10 people taken to hospital with various injuries. Major Crime Services is investigating & on scene.

Ο δρόμος ήταν γεμάτος συντρίμμια ενώ το σημείο μετέβησαν σωστικά ελικόπτερα.

«Τα νέα από το Κάρμπερι της Μανιτόμπα είναι απίστευτα τραγικά», έγραψε στο Twitter ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

«Στέλνω τα συλλυπητήριά μου σε όσους έχασαν αγαπημένα πρόσωπα σήμερα ενώ η σκέψη μου είναι με τους τραυματίες. Δεν μπορώ να φανταστώ τον πόνο που νιώθουν όσοι έχουν επηρεαστεί από το δυστύχημα αλλά οι Καναδοί είναι εδώ για εσάς».

The news from Carberry, Manitoba is incredibly tragic. I’m sending my deepest condolences to those who lost loved ones today, and I’m keeping the injured in my thoughts. I cannot imagine the pain those affected are feeling – but Canadians are here for you.