Τραμπ σε Hyundai: «Σεβαστείτε τους νόμους μας» - Διεθνής κρίση και 22 δισ. σε κίνδυνο

Σε μια εντυπωσιακή εξέλιξη που συγκλονίζει τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο, οι αμερικανικές αρχές πραγματοποίησαν την μεγαλύτερη έως τώρα επιχείρηση σύλληψης παράνομων εργαζομένων σε εγκατάσταση με ξένη επένδυση.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθησαν 475 εργαζόμενοι, στην πλειοψηφία τους, σε εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων της Hyundai στην πολιτεία Τζόρτζια.

Η κίνηση αυτή έγινε από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) των ΗΠΑ και αποτελεί σημείο καμπής στην επιθετική μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, που επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο ενόψει των εκλογών. Το γεγονός όμως έφερε στο φως και μια αντίφαση: Από τη μία, ο Τραμπ καλεί ξένες εταιρείες να επενδύσουν μαζικά στις ΗΠΑ. Από την άλλη, οι μαζικές συλλήψεις αποθαρρύνουν αυτές τις επενδύσεις.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε μέσω του Truth Social: «Οι επενδύσεις σας είναι καλοδεχούμενες, αλλά παρακαλώ να σεβαστείτε τους μεταναστευτικούς μας νόμους. Φέρτε τους εξειδικευμένους σας ανθρώπους νόμιμα και θα το κάνουμε εύκολο και γρήγορο».

Ο πρόεδρος επανέλαβε ότι οι συλλήψεις ήταν «απαραίτητες» αλλά παραδέχτηκε ότι οι ΗΠΑ έχουν έλλειψη τεχνογνωσίας σε προηγμένα πεδία όπως η τεχνολογία μπαταριών και μικροτσιπ, ζητώντας συνεργασία για να εκπαιδευτεί το ντόπιο εργατικό δυναμικό από ξένους ειδικούς.

Διεθνείς επιπτώσεις και διπλωματική ένταση

Η έφοδος προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις από τη Νότια Κορέα, η οποία επενδύει δισεκατομμύρια στις ΗΠΑ. Το εργοστάσιο της Hyundai είναι συνεργασία με την LG Energy Solutions και μέρος ενός επενδυτικού σχεδίου άνω των 22 δισ. δολαρίων. Μετά τη σύλληψη των εργαζομένων, η Σεούλ ναύλωσε ιδιωτικό αεροσκάφος για την άμεση επαναπατρισμό τους και ξεκίνησε διπλωματικές συζητήσεις με την Ουάσινγκτον.

Η Νότια Κορέα εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι τέτοιες επιχειρήσεις θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη νομική ασφάλεια των επενδύσεών της στις ΗΠΑ. Παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ ότι οι σχέσεις παραμένουν «πολύ καλές», το περιστατικό αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα σε εθνική πολιτική και διεθνή οικονομική συνεργασία.

Οικονομικές αναταράξεις

Η αγορά αντέδρασε άμεσα. Μετοχές σε κορεατικές και αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες υπέστησαν πιέσεις, ενώ υψηλόβαθμα στελέχη της Hyundai ανέστειλαν επαγγελματικά ταξίδια στις ΗΠΑ. Παράλληλα, δημιουργούνται ανησυχίες για το πώς θα εξελιχθούν τα επόμενα βήματα της συνεργασίας, ενόψει και της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κορέας που προβλέπει δασμούς 15% σε εξαγωγές.

Με πληροφορίες από Financial Times