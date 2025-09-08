ΔΙΕΘΝΗ
Τουρκία: Δύο αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος κοντά στη Σμύρνη

Ο δράστης, που φέρεται να είναι 16 ετών έχει συλληφθεί

Τουρκία: Δύο αστυνομικοί νεκροί σε επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος κοντά στη Σμύρνη
Φωτ. αρχείου: Freepik
Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος κοντά στη Σμύρνη, στη δυτική Τουρκία, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Σύμφωνα με τον Γερλίκαγια, ο ένας από τους δύο τραυματίες βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης της επίθεσης, ένας 16χρονος, έχει συλληφθεί. Εικόνες που μετέδωσαν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αποκλείσει τον χώρο γύρω από το αστυνομικό τμήμα.

Εξάλλου βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης και το οποίο αναμεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνει έναν νεαρό άνδρα να κρατά μια κυνηγετική καραμπίνα και να απομακρύνεται βιαστικά από το σημείο της επίθεσης.

«Καταδικάζω αυτή την ειδεχθή επίθεση εναντίον του αστυνομικού τμήματος Σαλίχ Ισγκιορέν στην Μπαλτσόβα», έγραψε στο Χ ο Τζεμίλ Τουγκάι δήμαρχος της Σμύρνης.

Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί στην Τουρκία επιθέσεις από Κούρδους αντάρτες, ισλαμιστικές οργανώσεις και ακροαριστερές ομάδες, με τις δυνάμεις ασφαλείας να γίνονται συχνά στόχος.

