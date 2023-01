Τούνμπεργκ: Η προστασία του κλίματος δεν είναι έγκλημα- Το tweet μετά την ολιγόωρη κράτησή της

Η προστασία του κλίματος δεν είναι έγκλημα, τόνισε η Γκρέτα Τούνμπεργκ, στην πρώτη ανάρτησή της μετά την ολιγόωρη κράτησή της από τη γερμανική αστυνομία, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την επέκταση λιγνιτωρυχείου.

«Χθες ήμουν μέλος μιας ομάδας που έκανε ειρηνική διαμαρτυρία για την επέκταση λιγνιτωρυχείου στη Γερμανία. Μας περιόρισε η αστυνομία και μετά τεθήκαμε υπό κράτηση, αλλά μας άφησαν ελεύθερους αργότερα το ίδιο βράδυ, έγραψε στο Twitter η Σουηδέζα ακτιβίστρια, δίχως να διευκρινίσει πού βρίσκεται. «Η προστασία του κλίματος δεν είναι έγκλημα», συμπλήρωσε.

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.



Climate protection is not a crime.#LuetziBleibt #LuetziLebt #KeepItInTheGround #ClimateJustice