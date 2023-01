Κόντρα στη Γερμανία: Καταστρέφεται χωριό για να επεκταθεί ανθρακωρυχείο- «Ντροπιάζεστε» λέει η Τούνμπεργκ

Πολεμική επικρατεί στη Γερμανία όσον αφορά στα σχέδια να καταστραφεί το χωριό Lutzerath ώστε να επεκταθεί ανθρακωρυχείο. Οι εργασίες έχουν αρχίσει από το 2017 και έχουν ήδη μετεγκατασταθεί, αναγκαστικά, αρκετοί από τους μόνιμους κατοίκους, ωστόσο ακτιβιστές για το κλίμα έχουν «καταλάβει» σπίτια και συνεχίζουν τον αγώνα.

Το Lutzerath αποτελεί εδώ και καιρό σημείο ενδιαφέροντος, λόγω της θέσης του κοντά στο ορυχείο λιγνίτη, Garzweiler II. Το ορυχείο εκτείνεται 35 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η έως τώρα επέκτασή του είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν περιοχές στις οποίες οικογένειες ζούσαν επί γενεές. Επίσης, έχουν καταστραφεί ιστορικά κτήρια αλλά και ένα αιολικό πάρκο.

Περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση της εκκένωσης της περιοχής, με τα περισσότερα κτήρια να έχουν εκκαθαριστεί. Ωστόσο, ορισμένοι από τους αντιδρώντες έχουν μπει σε δεντρόσπιτα και σε μία μεγάλη τρύπα στο έδαφος, αρνούμενοι να υποχωρήσουν.

Υπάρχουν αναφορές για μερικές εντάσεις και εκσφενδονισμό αντικειμένων, αλλά, σε γενικό πλαίσιο, οι διαμαρτυρίες είναι ειρηνικές, μέχρι στιγμής.

Η αστυνομία δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες για την επίλυση της αντιπαράθεσης σχετικά με την επέκταση του ανθρακωρυχείου, την οποία οι ακτιβιστές θεωρούν σύμβολο της αποτυχημένης κλιματικής πολιτικής του Βερολίνου εν μέσω ενεργειακής κρίσης, στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Οι διαδηλωτές πιστεύουν πως χιλιάδες ακόμα άτομα αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή μέχρι την Κυριακή ώστε να διαδηλώσουν για την καταστροφή, ωστόσο ενδέχεται να μην μπορέσουν να φτάσουν μέχρι το χωριό.

Αφότου ολοκληρωθεί η εκκένωση, θα αναρτηθεί ένας φράχτης 1,5 μέτρου γύρω απ΄το χωριό, αποκόβοντας την πρόσβαση σε κάθε δομή, για όσο διάστημα στέκουν όρθιες, καθώς θα κατεδαφιστούν όλα.

Τούνμπεργκ: Η Γερμανία ντροπιάζεται

Μεταξύ των διαμαρτυρομένων είναι και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία καταδίκασε την εκκένωση και τόνισε πως η «Γερμανία ντροπιάζεται πραγματικά».

«Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη: ο άνθρακας πρέπει να μείνει στη γη» προσέθεσε και κατήγγειλε πως οι διαδηλωτές απομακρύνονται «με τη βία» από τους αστυνομικούς.

"Germany is really embarrassing itself right now." @GretaThunberg has joined climate activists in Germany who are resisting the demolition of the Luetzerath village for a coal mine expansion. pic.twitter.com/yEmjWtycVP

Η παρουσία της στο χωριό έχει στόχο να «δείξει στον κόσμο πώς δείχνει η εξουσία, πώς φαίνονται οι δημοκρατίας - ότι όταν μία κυβέρνηση και επιχειρήσεις δρουν έτσι, καταστρέφοντας το περιβάλλον (...) ο κόσμος αντιδρά».

Climate strike week 230. We are currently in Lützerath, a German village threatened to be demolished for an expansion of a coal mine. People have been resisting for years. Join us here at 12 or a local protest tomorrow to demand that #LützerathBleibt !#ClimateStrike pic.twitter.com/hGrCK6ZQew