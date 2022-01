Θετική στον κορωνοϊό διαγνώστηκε η πριγκίπισσα Βικτώρια της Σουηδίας, σύμφωνα με ανακοίνωση από το παλάτι.

«Η πριγκίπισσα, η οποία είναι πλήρως εμβολιασμένη, έχει συμπτώματα κρυολογήματος, αλλά κατά τα άλλα είναι καλά», ανέφερε σε δήλωσή του το παλάτι.

Ακολουθώντας τις συστάσεις της Σουηδικής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας, απομονώθηκε στο σπίτι με την οικογένεια και έχει ξεκινήσει η διαδικασία της ιχνηλάτησης.

Λόγω του θετικού τεστ κορωνοϊού, το επίσημο πρόγραμμα της πριγκίπισσας και του πρίγκιπα Ντάνιελ θα προσαρμοστεί, κυρίως για τις επόμενες επτά ημέρες.

Είναι η δεύτερη φορά που η πριγκίπισσα Βικτώρια νοσεί με κορωνοϊό. Την πρώτη φορά ήταν την περασμένη άνοιξη, όταν νόσησε και ο πρίγκιπας Ντάνιελ. Ωστόσο, κανένας από αυτούς δεν αρρώστησε βαριά.

Τη Δευτέρα, το βασιλικό ζεύγος βρέθηκε επίσης θετικό στον Covid-19 και απομονώθηκαν στο Drottningholm.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, που έχουν κάνει και τις τρεις δόσεις του εμβολίου, είχαν ήπια συμπτώματα και αισθάνοι καλά υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις.

Το βασιλικό ζεύγος συναντήθηκε με τα παιδιά και εγγόνια του τις ημέρες των Χριστουγέννων, αλλά υπάρχει μια σαφήνεια από το παλάτι ότι η μόλυνση δεν προέρχεται από κανένα από αυτά.

Κανείς άλλος στη βασιλική οικογένεια δεν είχε συμπτώματα, δήλωσε ο Ντάνιελ Ούρσο, εκπρόσωπος της βασιλικής οικογένειας.

