Τάση φυγής από τους Ρώσους: Πιο δημοφιλής από ποτέ η αναζήτηση «πώς να φύγω από τη Ρωσία» στο Google

Ενισχυμένες φαίνεται πως είναι τις τελευταίες εβδομάδες οι τάσεις φυγής πολιτών από τη Ρωσία σε σύγκριση με το παρελθόν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist, που επικαλείται δεδομένα από το Google Trends.

Πιο δημοφιλής από ποτέ εδώ και 18 χρόνια η αναζήτηση στο Google «πώς να φύγω από τη Ρωσία», αναφέρει το δημοσίευμα.

Την ίδια στιγμή, οι αναζητήσεις στη ρωσική γλώσσα για τους όρους «πολιτικό άσυλο», «μετανάστευση», «πτήσεις» και «βίζα» σημείωσαν μεγάλη άνοδο στη Ρωσία τις ημέρες πριν από το ξέσπασμα του πολέμου.

Data from Google Trends shows that more Russians are asking “how to leave Russia” than have done so in 18 years since such data became public