Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορωνοϊό θα πρέπει να επιστρέψει €200.000 σε ασφαλιστική

Δικαστήριο στην Πάρμα είχε αποφανθεί ότι η οικογένειά του, δικαιούνταν το συγκεκριμένο ποσό, ωστόσο το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση αυτή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Η χήρα ενός πολίτη στην Ιταλία ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2020 από κορωνοϊό, θα πρέπει να επιστρέψει σε ασφαλιστική εταιρεία 200.000 ευρώ.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο της πόλης Πάρμα αρχικά είχε αποφανθεί ότι η οικογένεια του εκλιπόντα, δικαιούνταν να λάβει το συγκεκριμένο ποσό από την ασφαλιστική εταιρεία.

Τώρα, όμως, το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και υποχρέωσε τη χήρα να επιστρέψει τα χρήματα που της είχαν καταβληθεί.

Η αιτιολογία είναι ότι ο άνδρας της είχε υπογράψει ασφάλεια που κάλυπτε «θάνατο οφειλόμενο σε βίαια περιστατικά και ατυχήματα», αλλά ότι έστω και αν επέφερε σοβαρότατες επιπλοκές- όπως και τον θάνατο- ο ιός της Covid-19, δεν πρέπει να θεωρείται βίαιο περιστατικό.

Τη σχετική ερμηνεία επιβεβαίωσε, με πρόσφατη απόφασή του, και το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας.

Γιατί άλλα δικαστήρια είχαν διαφορετική γραμμή

Ωστόσο, υπήρξαν δικαστήρια της χώρας που ακολούθησαν διαφορετική γραμμή.

Δικαστής της πόλης Βερτσέλι, στη βόρεια περιφέρεια Πεδεμόντιο, αποφάνθηκε ότι ο θάνατος ενός γιατρού λόγω κορωνοϊού, θα πρέπει να αποζημιωθεί από την ασφαλιστική η οποία κάλυπτε μόνον βίαια συμβάντα και ατυχήματα.

Οι σχολιαστές υπογραμμίζουν ότι η δικαστική ετυμηγορία αλλάζει κάποιες φορές βάσει του επαγγέλματος του θύματος, του χώρου στον οποίο έγινε η μόλυνση και φυσικά, κάποιων όρων και προϋποθέσεων του συμβολαίου της ασφάλειας που είχε υπογραφεί.

 
 
 
