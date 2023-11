Συνάντηση Ζελένσκι - φον ντερ Λάιεν: Τι είπαν για πόλεμο και ενταξιακή πορεία

Ο πόλεμος, αλλά και η ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας συζητήθηκαν μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη σημερινή συνάντησή τους στο Κίεβο.

Ο Βολοντομίρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο πόλεμος δεν έχει φθάσει σε «αδιέξοδο» και απαιτείται ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας με την βοήθεια των συμμάχων της. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε πως τα ευρωπαϊκά όργανα πρότειναν 50 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για τα επόμενα 4 χρόνια.

Η πρόεδρος της Κομισιόν βρέθηκε στην Ουκρανία για έκτη φορά και τέσσερις ημέρες πριν από την παρουσίαση από την Επιτροπή των εκθέσεων για τη διεύρυνση, στις 8 Νοεμβρίου.

We are here to prepare Ukraine’s future as prosperous, modern democracy.



With enough investments, that future can start today.



We proposed 50 billion € for Ukraine over the next 4 years.



I welcome your hard work on the Ukraine Plan, to invest this funding, @Denys_Shmyhal pic.twitter.com/nEe4c2gvIV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Είδε πρόοδο της Ουκρανίας

Αναλυτικότερα, την πεποίθηση ότι η Ουκρανία «μπορεί να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο της να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της ενταξιακής διαδικασίας» εάν υλοποιηθούν οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Κίεβο.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία παραβρέθηκε και σε συνεδρίαση του ουκρανικού κοινοβουλίου, σημείωσε ότι η Ουκρανία έχει σημειώσει «εξαιρετική πρόοδο» και εξήρε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει. «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι διεξάγετε έναν υπαρξιακό πόλεμο και ταυτόχρονα μεταρρυθμίζετε βαθιά τη χώρα σας» ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία βρίσκεται «στη διαδικασία ολοκλήρωσης των εκκρεμών μεταρρυθμίσεων. Εάν συμβεί αυτό, είμαι πεπεισμένη ότι η Ουκρανία μπορεί να επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο της να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της ενταξιακής διαδικασίας». Η πρόεδρος της Κομισιόν βρίσκεται στην Ουκρανία για έκτη φορά και τέσσερις ημέρες πριν από την παρουσίαση από την Επιτροπή των εκθέσεων για τη διεύρυνση, στις 8 Νοεμβρίου.

I’m honoured to address the house of Ukrainian democracy.



You are fighting not only for your freedom, your democracy and your future, but for ours too. You are fighting for Europe. https://t.co/erXMietZXb — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

Ζελένσκι για τη συνάντηση με φον ντερ Λάιεν: Δεν μας πιέζει κανείς

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντομίρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στην ενταξιακή προοπτική της χώρας του, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι κανείς δεν τον πιέζει προκειμένου να αναγκάσει το Κίεβο να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία.

«Κανείς δεν με πιέζει σήμερα. Όλα αυτά συνέβησαν στην αρχή του πολέμου και πριν από τον πόλεμο. Σήμερα, κανείς από τους ηγέτες της ΕΕ ή των Ηνωμένων Πολιτειών δεν με πιέζει», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Το να καθίσουμε τώρα με τη Ρωσία, να μιλήσουμε και να της δώσουμε κάτι, όχι αυτό δεν θα συμβεί», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι η Ουκρανία «δεν ζητά εκπτώσεις στην πορεία της προς την ΕΕ και εκπληρώνει όλες τις συστάσεις που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Έχουμε σημειώσει πρόοδο όσον αφορά το κράτος δικαίου, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελευθερία των εθνικών κοινοτήτων, την αυξημένη διαφάνεια των κρατικών θεσμών και την ενίσχυση του συστήματος καταπολέμησης της διαφθοράς».

Ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως «οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν» επισημαίνοντας πως η κυβέρνησή του έχει προετοιμάσει νομοθεσία που θα παρέχει στο σύστημα καταπολέμησης της διαφθοράς περισσότερες ευκαιρίες για αποτελεσματική λειτουργία. «Ένα σχέδιο νόμου για την εξειδικευμένη εισαγγελία κατά της διαφθοράς έχει ήδη καταχωρηθεί στο κοινοβούλιο. Επεξεργαζόμαστε επίσης έναν νόμο για το lobbying που θα αυξήσει το άνοιγμα των πολιτικών διαδικασιών και θα προστατεύσει το κράτος από την επιζήμια επιρροή των ολιγαρχών και άλλων προσώπων που επιδιώκουν να παρακάμψουν το κράτος δικαίου».

Dear President @ZelenskyyUA, we are impressed by the reforms Ukraine has made in the midst of a war.



I am confident that you can complete the outstanding reforms very soon.



If this happens, Ukraine can reach its ambitious goal. pic.twitter.com/ydD97QAZAf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

Ζελένσκι για επιχειρήσεις στον πόλεμο της Ουκρανίας: Κούραση αλλά όχι αδιέξοδο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε σήμερα ότι ο πόλεμος με την Ρωσία έχει οδηγηθεί σε "αδιέξοδο" και είπε ότι απαιτείται περισσότερη συνεργασία με τους συμμάχους για να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας του.

Τα σχόλιά του διατυπώθηκαν λίγες μέρες μετά τις απόψεις που εξέφρασε σε άρθρο του ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι, σύμφωνα με τον οποίο ο πόλεμος κινείται προς ένα νέο στάδιο στατικού πολέμου φθοράς, ένα στάδιο που μπορεί να επιτρέψει στη Μόσχα να ανακτήσει την στρατιωτική της ισχύ.

«Έχει περάσει καιρός και ο κόσμος έχει κουραστεί. Αλλά δεν πρόκειται για αδιέξοδο. Η Ρωσία ελέγχει τους αιθέρες. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τον στρατό μας», είπε ο Ζελένσκι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι έχουν υπάρξει δυσκολίες στον πόλεμο, ο οποίος μετράει ήδη 21 μήνες, και ότι το Κίεβο δεν έχει ακόμη σημειώσει μεγάλες επιτυχίες στην αντεπίθεσή του. Αλλά είπε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συνεχίσουν να μάχονται και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους, ειδικά σε σχέση με την αντιαεροπορική άμυνα.

Η παγκόσμια προσοχή στον πόλεμο στη Γάζα έχει ενισχύσει τις ρωσικές ελπίδες να απομακρυνθεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος από την εισβολή στην Ουκρανία, εκτίμησε ο Ζελένσκι. Η Ρωσία «αντιλήφθηκε ότι το επίκεντρο θα απομακρυνθεί από την Ουκρανία», είπε, αλλά δήλωσε βέβαιος ότι η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει επιτυχώς αυτή την πρόκληση. Όπως είπε, η χώρα του έχει ήδη βιώσει πολύ δύσκολες καταστάσεις στις οποίες η Ουκρανία δεν ήταν το επίκεντρο της προσοχής. «Αλλά καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία διανύει πλέον την 619η ημέρα του.

We will continue to support and promote a just and lasting peace for Ukraine.



Our support is unshakable. https://t.co/UFLeaqCToR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Πούτιν ανακάλεσε τη συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών