Συναγερμός στην Κροατία: Εντοπίστηκε αφρικανική πανώλη - Θανατώθηκαν 12.000 χοίροι

Συναγερμός σήμανε στην Κροατία, μετά τον εντοπισμό αφρικανικής πανώλης, που οδηγήθηκε στη θανάτωση 12.000 χοίρων.

Οι αρχές της χώρας έδωσαν εντολή για τη θανάτωση των χιλιάδων ζώων, έπειτα από τον εντοπισμό του εξαιρετικά μεταδοτικού και θανατηφόρου ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε μια μεγάλη φάρμα που βρίσκεται ανατολικά της χώρας.

Ακίνδυνη για τον άνθρωπο, η αφρικανική πανώλη των χοίρων (ASF) είναι μια ιογενής αιμορραγική νόσος με ποσοστό θνησιμότητας που πλησιάζει το 100% για χοίρους και αγριόχοιρους. Μέχρι και τώρα, δεν έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση της οποίας η Κροατία είναι μέλος κάποιο εμβόλιο, παρά το γεγονός, ότι η εξάπλωσή της πανώλης θα μπορούσε να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις εξαγωγές κρέατος -μέχρι και να τις σταματήσει εντελώς- την ίδια ώρα που μόνο η ανίχνευσή της οδηγεί σε άμεση προληπτική θανάτωση.

«Η (ευθανασία) ξεκίνησε από τους εθνικούς εποπτικούς φορείς, σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της φάρμας» όπου εντοπίστηκε η επιδημία, επισήμανε σε δηλώσεις του νωρίτερα, ο υπουργός Γεωργίας της Κροατίας Ντέιβιντ Βλάιτσιτς. Πληροφορίες που μεταδίδει η κρατική τηλεόραση της Κροατίας, μεταφέρουν, ότι περίπου 10.000 χοίροι πρέπει να σφαγιαστούν σε αυτή τη φάρμα και περίπου 1.600 σε μια άλλη φάρμα στην ίδια περιοχή.

Συναγερμός στην Κροατία: Πώς εμφανίστηκε η πανώλη

Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκε ο ιός σε αυτό το υπερσύγχρονο» -όπως το χαρακτηρίζουν εγχώρια μέσα- αγρόκτημα, που σύμφωνα με τον υπουργό, είναι αποτέλεσμα «κατά 99% ανθρώπινου παράγοντα».

Με εντολή των αρμόδιων υπηρεσιών, 54 αγροκτήματα με περισσότερα από 1.000 ζώα έχουν τεθεί σε υπό παρακολούθηση και την ίδια ώρα έχουν ασυτηροποιηθεί περισσότερο, οι συνοριακοί έλεγχοι.

«Το γεγονός είναι ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί και σίγουρα θα είναι απαραίτητο να ληφθούν κάπως πιο ριζοσπαστικά μέτρα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντέιβιντ Μποζίνοβιτς, προσθέτοντας ότι ενδέχεται επίσης να αναπτυχθεί ο στρατός.

Η Κροατία είχε περισσότερους από 873.000 χοίρους στα αγροκτήματά της το 2024 και εξήγαγε περισσότερους από 285.600 χοίρους, αξίας περίπου 57 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP