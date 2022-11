«Συγγνώμη» από τον Balenciaga για τις διαφημίσεις με τα παιδιά που κρατούν BDSM λούτρινα

Ο οίκος πολυτελείας Balenciaga ζήτησε συγγνώμη για τις διαφημίσεις που παρουσιάζουν παιδιά να κρατούν λούτρινα με στολές BDSM.

Η εταιρεία παραδέχτηκε «σειρά από σοβαρά λάθη για τα οποία η Balenciaga αναλαμβάνει την ευθύνη» για την αποσυρθείσα πλέον καμπάνια που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χθες, μάλιστα, ο οίκος κατέθεσε αγωγή κατά της North Six, την εταιρείας παραγωγής που διαχειριζόταν τα logistics για την αμφιλεγόμενη διαφημιστική της καμπάνια με παιδιά και τον σκηνογράφο Nicholas Des Jardins, ζητώντας αποζημίωση 25 εκατ. δολάρια.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την κακοποίηση παιδιών, δεν ήταν ποτέ στην πρόθεσή μας να τη συμπεριλάβουμε στη ρητορική μας. Η Balenciaga επαναλαμβάνει την ειλικρινή της συγγνώμη για την προσβολή» αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο απολογητικό μήνυμα μέσω Instagram.

Οι δύο αμφιλεγόμενες καμπάνιες

Οι επικρίσεις είχαν στόχο δύο διαφορετικές διαφημιστικές καμπάνιες. Η μία αφορά τη φωτογράφιση της γκαρνταρόμπας όπου οι ηθοποιοί Νικόλ Κίντμαν και Ιζαμπέλ Ιπέρ ποζάρουν σε γραφεία του Μανχάταν. Οι πιο παρατηρητικοί, ωστόσο, ξεχώρισαν κάτω από μία τσάντα αξίας 2.800 λιρών έγγραφα από υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου όπου εξετάζεται το κατά πόσον η νομοθεσία για τις εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών περιορίζει τα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου.

Στο φόντο μιας άλλης λήψης φαίνεται ένα λεύκωμα του καλλιτέχνη Michaël Borremans, του οποίου οι πίνακες "Fire from the Sun" περιλαμβάνουν εικόνες γυμνών νηπίων σε αυτό που ο David Zwirner περιγράφει ως «παιγνιώδεις, αλλά μυστηριώδεις πράξεις με δυσοίωνες προεκτάσεις».

Η άλλη καμπάνια που προκάλεσε αντιδράσεις, είχε να κάνει με μια σειρά πορτρέτων παιδιών στο φακό του Ιταλού φωτογράφου Γκαμπριέλε Γκαλιμπέρτι. Σε αυτά περιλαμβάνονται μικρά κορίτσια που κρατούν τσάντες σε μορφή λούτρινων σε BDSM περιβολή.

the brand "Balenciaga" just did a uh..... interesting... photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn'



normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s