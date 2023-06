Στρατιώτης της βασιλικής μπάντας λιποθυμά από τη ζέστη- Ενώ επιθεωρεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ

Ένας τρομπονίστας, μέλος της βασιλικής μπάντας ήταν ένας από τους στρατιώτες που λιποθύμησαν μπροστά στον πρίγκιπα Ουίλιαμ, κατά τη διάρκεια της πρόβας ενόψει του «Trooping the Colour» το επόμενο Σαββατοκύριακο, για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου.

Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο ο στρατιώτης της μπάντας της βασιλικής φρουράς λιποθυμά με τους άλλους δίπλα του να συνεχίζουν ανενόχλητοι, καθώς την πρόβα επιθεωρεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ. Λίγο δευτερόλεπτα αργότερα σηκώνεται μόνος του και επιχειρεί να ξαναπαίξει. Ωστόσο ειδική ομάδα για την ασφάλεια της βασιλικής φρουράς, σπεύδει να τον απομακρύνει για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω καύσωνα, που πλήττει το Λονδίνο, τις τελευταίες ημέρες. Ο συγκεκριμένος δε, τρομπονίστας δεν ήταν από μόνος από την βασιλική φρουρά που λιποθύμησε κατά τη διάρκεια των προβών καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις συνολικά.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αργότερα ευχαρίστησε με ανάρτησή του όλους, όσοι συμμετείχαν. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε στρατιώτη που συμμετείχε στην Επιθεώρηση του Συνταγματάρχη σήμερα το πρωί μέσα στη ζέστη. Δύσκολες συνθήκες, αλλά όλοι κάνατε πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ. W.» έγραψε στο Twitter.

Conducting the Colonel's Review of the King's Birthday Parade today. The hard work and preparation that goes into an event like this is a credit to all involved, especially in today’s conditions. pic.twitter.com/IRuFjqyoeD

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. Difficult conditions but you all did a really good job. Thank you. W