To Νόμπελ Χημείας για το 2021 απονεμήθηκε στους Μπένγιαμιν Λιστ και Ντέβιντ ΜακΜίλαν «για την ανάπτυξη της ασύμμετρης οργανοκατάλυσης» ανακοίνωσε σήμερα η Βασιλική Ακαδημία Επιστημονών της Σουηδίας.

«Η ανακάλυψη -ασύμμετρη οργανοκατάλυση- που βραβεύτηκε σήμερα με το Νόμπελ Χημείας πήγε τη μοριακή δομή σε εντελώς νέο επίπεδο. Δεν έκανε μόνο τη χημεία πιο πράσινη, αλλά και κατέστησε ευκολότερη την παραγωγή ασύμμετρων μορίων» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ακαδημίας.

