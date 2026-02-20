Στήριξη Τραμπ στον ΟΗΕ: «Χρειάζονται βοήθεια»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσουν οικονομικά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) με σκοπό να τον βοηθήσουν να γίνει ισχυρότερος και βιώσιμος.

Οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν κατά την ομιλία που εκφώνησε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Ο Τραμπ θεωρεί ότι ο ΟΗΕ χρειάζεται βοήθεια

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ. Ωστόσο, επί προεδρίας Τραμπ, έχουν αρνηθεί να προβούν σε υποχρεωτικές πληρωμές που αφορούν τον τακτικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό για ειρηνευτικές αποστολές, ενώ έχουν περικόψει την εθελοντική χρηματοδότησή υπηρεσιών του ΟΗΕ.

«Θα ενισχύσουμε τον ΟΗΕ. Θα διασφαλίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις τους είναι καλές. Χρειάζονται βοήθεια… Θα τους βοηθήσουμε οικονομικά και θα διασφαλίσουμε ότι ο ΟΗΕ είναι βιώσιμος», είπε ο Τραμπ.

«Θεωρώ πως o ΟΗΕ έχει μεγάλες δυνατότητες, πραγματικά μεγάλες δυνατότητες», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα είε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες.

Με πληροφορίες από Reuters