ΟΗΕ: Κίνδυνος για «επικείμενη οικονομική κατάρρευση», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) κινδυνεύει με μία «επικείμενη οικονομική κατάρρευση» λόγω της μη καταβολής των εισφορών των κρατών μελών, προειδοποίησε ο επικεφαλής του οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι ο ΟΗΕ αντιμετωπίζει μια οικονομική κρίση που «επιδεινώνεται, απειλώντας την υλοποίηση των προγραμμάτων» και ότι τα χρήματα ενδέχεται να εξαντληθούν μέχρι τον Ιούλιο.

Σε επιστολή του προς τους πρεσβευτές, έγραψε ότι και τα 193 κράτη μέλη πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεωτικές πληρωμές τους ή να αναθεωρήσουν ριζικά τους οικονομικούς κανόνες του οργανισμού για να αποφευχθεί η κατάρρευση.

Σοβαρά τα προβλήματα στον ΟΗΕ

Αυτό συμβαίνει μετά την άρνηση των ΗΠΑ, του μεγαλύτερου συνεισφέροντος μέλους του ΟΗΕ, να συνεισφέρουν στον τακτικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό για τη διατήρηση της ειρήνης, και την αποχώρησή τους από διάφορους οργανισμούς που χαρακτήρισαν «σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων».

Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι ο ΟΗΕ είχε αντιμετωπίσει οικονομικές κρίσεις στο παρελθόν, αλλά ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι «κατηγορηματικά διαφορετική».

«Έχουν πλέον ανακοινωθεί επίσημα αποφάσεις για τη μη τήρηση των καθορισμένων εισφορών που χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος του εγκεκριμένου τακτικού προϋπολογισμού», έγραψε ο γενικός γραμματέας, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα μέλη.

Είπε ότι η «ακεραιότητα ολόκληρου του συστήματος» εξαρτάται από την τήρηση από τα κράτη της νομικής τους υποχρέωσης, βάσει του καταστατικού του ΟΗΕ, να καταβάλλουν τις «καθορισμένες εισφορές» τους, προσθέτοντας ότι το 2025 έληξε με ένα ρεκόρ μη καταβληθέντων ποσών, που αντιστοιχεί στο 77% του συνολικού οφειλόμενου ποσού.

Ο Γκουτέρες είπε ότι ο κανόνας σύμφωνα με τον οποίο ο ΟΗΕ πρέπει να επιστρέφει τα αχρησιμοποίητα χρήματα στα μέλη του εάν δεν μπορεί να εκτελέσει τον προϋπολογισμό του, δημιουργεί ένα «διπλό πλήγμα», καθώς «αναμένεται να επιστρέψει χρήματα που δεν υπάρχουν».

«Δεν μπορούμε να εκτελέσουμε προϋπολογισμούς με μη εισπραχθέντα κεφάλαια, ούτε να επιστρέψουμε κεφάλαια που δεν λάβαμε ποτέ».

Ο ρόλος των ΗΠΑ

Έγραψε: «Το συμπέρασμα είναι σαφές: είτε όλα τα κράτη μέλη θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους να πληρώσουν το σύνολο των ποσών εγκαίρως, είτε τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναθεωρήσουν ριζικά τους δημοσιονομικούς κανόνες μας για να αποτρέψουν μια επικείμενη οικονομική κατάρρευση».

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στον διεθνή οργανισμό, αλλά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν αξιοποιεί το «μεγάλο δυναμικό» του και τον επέκρινε για την αποτυχία του να υποστηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Τον Ιανουάριο, απέσυρε τις ΗΠΑ από δεκάδες διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων περίπου 31 οργανισμών του ΟΗΕ, προκειμένου να «τερματίσει τη χρηματοδότηση και τη συμμετοχή των Αμερικανών φορολογουμένων σε οντότητες που προωθούν παγκοσμιοποιητικές ατζέντες έναντι των προτεραιοτήτων των ΗΠΑ».

Με πληροφορίες από BBC