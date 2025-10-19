Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Συμεών

Σε κλίμα κατάνυξης και ενότητας τελείται σήμερα, Κυριακή, στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Συμεών, από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄.

Στην τελετή, που πραγματοποιείται στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, παρίστανται εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Καλατζής.

Σύμφωνα με το εκκλησιαστικό τυπικό, μετά τη Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει τελετή στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, όπου ο Πατριάρχης Θεόφιλος θα απευθύνει προσφώνηση και ο νέος Αρχιεπίσκοπος Συμεών θα ανταποδώσει με αντιφώνηση. Χαιρετισμό θα απευθύνει και ο κ. Γεραπετρίτης.

Η ομόφωνη εκλογή του Αρχιμανδρίτη Συμεών από τη Σιναϊτική Αδελφότητα και η σημερινή χειροτονία του σηματοδοτούν το τέλος μιας περιόδου εσωτερικών αναταράξεων στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, μετά την παραίτηση του προκατόχου του, Αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου «επιβεβαιώνει την αδελφική κοινωνία και ενότητα μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά».

Ο Αρχιμανδρίτης Συμεών έφθασε στα Ιεροσόλυμα το απόγευμα της Παρασκευής, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία της Σιναϊτικής Αδελφότητας και ιεράρχες από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και την Εκκλησία της Ελλάδος. Τον υποδέχθηκαν με θερμές επευφημίες ιερωμένοι, μοναχοί και πλήθος πιστών, ενώ ακολούθησε συνάντησή του με τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ΄ και επίσημο δείπνο στο οποίο παρέστη και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα, Δημήτρης Αγγελοσόπουλος.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από το Πατριαρχείο ως «προάγγελος χαράς και ελπίδας», καθώς η Εκκλησία των Ιεροσολύμων «πλημμυρίζει πνευματικής συγκίνησης και ευφροσύνης», αναμένοντας τη στιγμή κατά την οποία «η χάρις του Αγίου Πνεύματος θα επισκιάσει τον νέο Αρχιερέα του Σινά».