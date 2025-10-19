ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Συμεών

Η ομόφωνη εκλογή του Αρχιμανδρίτη Συμεών από τη Σιναϊτική Αδελφότητα και η σημερινή χειροτονία του σηματοδοτούν το τέλος μιας περιόδου εσωτερικών αναταράξεων στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Συμεών Facebook Twitter
0

Σε κλίμα κατάνυξης και ενότητας τελείται σήμερα, Κυριακή, στα Ιεροσόλυμα η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Συμεών, από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄.

Στην τελετή, που πραγματοποιείται στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, παρίστανται εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Καλατζής.

Σύμφωνα με το εκκλησιαστικό τυπικό, μετά τη Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει τελετή στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, όπου ο Πατριάρχης Θεόφιλος θα απευθύνει προσφώνηση και ο νέος Αρχιεπίσκοπος Συμεών θα ανταποδώσει με αντιφώνηση. Χαιρετισμό θα απευθύνει και ο κ. Γεραπετρίτης.

Η ομόφωνη εκλογή του Αρχιμανδρίτη Συμεών από τη Σιναϊτική Αδελφότητα και η σημερινή χειροτονία του σηματοδοτούν το τέλος μιας περιόδου εσωτερικών αναταράξεων στη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, μετά την παραίτηση του προκατόχου του, Αρχιεπισκόπου Δαμιανού.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου «επιβεβαιώνει την αδελφική κοινωνία και ενότητα μεταξύ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά».

Ο Αρχιμανδρίτης Συμεών έφθασε στα Ιεροσόλυμα το απόγευμα της Παρασκευής, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία της Σιναϊτικής Αδελφότητας και ιεράρχες από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και την Εκκλησία της Ελλάδος. Τον υποδέχθηκαν με θερμές επευφημίες ιερωμένοι, μοναχοί και πλήθος πιστών, ενώ ακολούθησε συνάντησή του με τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ΄ και επίσημο δείπνο στο οποίο παρέστη και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα, Δημήτρης Αγγελοσόπουλος.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από το Πατριαρχείο ως «προάγγελος χαράς και ελπίδας», καθώς η Εκκλησία των Ιεροσολύμων «πλημμυρίζει πνευματικής συγκίνησης και ευφροσύνης», αναμένοντας τη στιγμή κατά την οποία «η χάρις του Αγίου Πνεύματος θα επισκιάσει τον νέο Αρχιερέα του Σινά».

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

PURL: Το σχέδιο Τραμπ για όπλα στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ

Διεθνή / PURL: Το σχέδιο Τραμπ για όπλα στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ

Το σχέδιο PURL, υπό τον Τραμπ, χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά χρήματα για να αγοράσει αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία - Ποιοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμμετέχουν, ποιοι καθυστερούν και ποιες είναι οι προκλήσεις της δίκαιης κατανομής βαρών
LIFO NEWSROOM
Kρίση στους αμπελώνες της Καλιφόρνια: Υπερπαραγωγή και πτώση ζήτησης κρασιού

Διεθνή / Kρίση στους αμπελώνες της Καλιφόρνια: Υπερπαραγωγή και πτώση ζήτησης κρασιού

Η Καλιφόρνια αντιμετωπίζει υπερπαραγωγή σταφυλιών, πτώση ζήτησης και απώλεια καναδικής αγοράς, αφήνοντας τους παραγωγούς να προσαρμόζουν στρατηγικές, μειώνοντας τιμές και επαναφυτεύοντας αμπελώνες για να επιβιώσουν στην κρίση του κρασιού
LIFO NEWSROOM
Η ακροδεξιά γράφει το σενάριο: Πώς τα μεγάλα κόμματα της Ευρώπης ακολουθούν τη ρητορική της

Διεθνή / Η ακροδεξιά γράφει το σενάριο: Πώς τα μεγάλα κόμματα της Ευρώπης ακολουθούν τη ρητορική της

Μια νέα γερμανική έρευνα αποκαλύπτει πώς τα παραδοσιακά κόμματα της Ευρώπης βοηθούν, άθελά τους, την άνοδο της ακροδεξιάς, υιοθετώντας τη ρητορική και τα θέματα που εκείνη θέτει στη δημόσια ατζέντα
LIFO NEWSROOM
Πώς οι δωρεές προς τον Τραμπ μετέτρεψαν επενδυτές σε ωφελούμενους της κυβέρνησης

Διεθνή / Πώς οι δωρεές προς τον Τραμπ μετέτρεψαν επενδυτές σε ωφελούμενους της κυβέρνησης

Τουλάχιστον 30 άτομα και εταιρείες που δώρισαν πάνω από 116 εκατ. δολάρια σε ομάδες του Ντόναλντ Τραμπ έχουν επωφεληθεί από πολιτικές και αποφάσεις της κυβέρνησης, δημιουργώντας ερωτήματα για πιθανά συμφέροντα και συγκρούσεις
LIFO NEWSROOM
«Ιστορική ταπείνωση»: Ο βρετανικός Τύπος χλευάζει τον πρίγκιπα Άντριου

Διεθνή / «Ιστορική ταπείνωση»: Ο βρετανικός Τύπος χλευάζει τον πρίγκιπα Άντριου

Ο βρετανικός τύπος που παραδοσιακά παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τα της βασιλικής οικογένειας, αντανακλά και τη γενικότερη απογοήτευση ή ακόμη και αγανάκτηση της κοινής γνώμης
LIFO NEWSROOM
Brexit: Κρίση μυδιών στη Βρετανία - Όταν η γραφειοκρατία γίνεται απειλή για τη θάλασσα

Διεθνή / Brexit: Κρίση μυδιών στη Βρετανία - Όταν η γραφειοκρατία γίνεται απειλή για τη θάλασσα

Βρετανική εταιρεία μυδιών υπέστη ζημιά 150.000 λίρες μετά την απόρριψη τριών φορτίων της από τις γαλλικές τελωνειακές αρχές, σε ένα επεισόδιο που αποκαλύπτει τα συνεχιζόμενα εμπόδια του Brexit στο εμπόριο τροφίμων και θαλασσινών
LIFO NEWSROOM
 
 