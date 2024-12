Σολτς για Μαγδεμβούργο: «Οι αναφορές προμηνύουν τα χειρότερα»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για το τραγικό περιστατικό στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, όπου αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, προκαλώντας τουλάχιστον 11 θανάτους και δεκάδες τραυματισμούς.

«Οι αναφορές από το Μαγδεμβούργο προμηνύουν τα χειρότερα. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Είμαστε στο πλευρό τους και στο πλευρό του λαού του Μαγδεμβούργου», ανέφερε σε δήλωσή του ο Σολτς, προσθέτοντας ευχαριστίες προς τους διασώστες που επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες.

Η δήλωσή του υπογραμμίζει την αλληλεγγύη της γερμανικής κυβέρνησης προς τους πληγέντες, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για τη διαλεύκανση των αιτίων της τραγωδίας.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.



Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.