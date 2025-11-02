Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία: Νόμιζαν ότι είναι πλάκα λόγω Halloween - Επιβάτες περιγράφουν τι συνέβη

Τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι στο τρένο αναζητά σήμερα η αστυνομία της Βρετανίας.

Η επίθεση στο τρένο σημειώθηκε χθες Σάββατο στην ανατολική Αγγλία σε συρμό με κατεύθυνση το Λονδίνο. Από την επίθεση με το μαχαίρι, τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι εκ των οποίων οι εννέα σοβαρά.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συμμετέχει στην έρευνα για την επίθεση, ενώ δύο άνθρωποι έχουν ήδη συλληφθεί. Ωστόσο δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία για την ταυτότητα των συλληφθέντων ή για τα κίνητρά τους.

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:40 (τοπική ώρα, 21:40 ώρα Ελλάδας) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Hero old man saves girl from knife-wielding maniac during UK train attack — as victims fought back with Jack Daniels bottle https://t.co/VPoVjWa9CS pic.twitter.com/NLz5FK03LR — New York Post (@nypost) November 2, 2025

Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία: Επιβάτες περιγράφουν τι συνέβη

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλούνται πολλά βρετανικά μέσα, αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει μέσα στο βαγόνι με το μπράτσο του μέσα στα αίματα, φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι».

Ένας τρίτος είπε ότι είδε «αίματα παντού».

Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία: Νόμιζαν ότι είναι πλάκα λόγω Halloween

Ο Όλι Φοστερ, τον οποίο επικαλείται το BBC, δήλωσε ότι αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για πλάκα λόγω του Halloween όταν άκουσε επιβάτες να φωνάζουν: «Φύγετε! Υπάρχει ένας τύπος που μαχαιρώνει τους πάντες».

Ο ίδιος περιέγραψε ότι τα καθίσματα του τρένου ήταν γεμάτα αίματα και ότι ένας επιβάτης προσπαθούσε να προστατεύσει ένα κοριτσάκι στη διάρκεια της επίθεσης, «η οποία έμοιαζε να μην τελειώνει».

Άλλος επιβάτης, ο οποίος μίλησε στο Sky News, είπε ότι, μόλις ακινητοποιήθηκε το τρένο, είδε αστυνομικούς να χρησιμοποιούν ένα τέιζερ στην αποβάθρα για να σταματήσουν έναν άνδρα ο οποίος ήταν οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε έρευνες για να διαπιστώσουμε τι συνέβη και μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος προτού μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε οτιδήποτε», προειδοποίησε ο Κρις Κέισι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας Μεταφορών, ενώ προέτρεψε να μην «γίνονται εικασίες για τα αίτια του συμβάντος».

Two men arrested after mass stabbing on LNER train at Huntingdon. Attack at 19:30, emergency stop 19:44. Multiple passengers slashed, blood on floors, passengers barricaded in toilets. One guard critical. Three air ambulances. Over 30 armed officers. One suspect tasered, one… pic.twitter.com/IvmgcUq90c — Lewis.B.Rendell Official (@Lewisrendell1) November 1, 2025

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε στο Χ το περιστατικό «εξαιρετικά ανησυχητικό». «Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους πληγέντες και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», πρόσθεσε.

Το τρένο όπου σημειώθηκε η επίθεση είχε αναχωρήσει στις 18:25 από το Ντόνκαστερ στη βόρεια Αγγλία με προορισμό τον σταθμό Κινγκς Κρος του Λονδίνου.

Η εταιρεία London North Eastern Railway (LNER), που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές συνδέσεις στην ανατολική Αγγλία και τη Σκωτία, ζήτησε από τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, προειδοποιώντας για «σοβαρά προβλήματα».

⚠️WARNING: This post describes a suspected terrorist incident involving mass casualties.



A suspected terror attack on a train near Huntingdon, Cambridgeshire, left 10 people with knife wounds on Saturday night.



British Transport Police were called to the LNER train (the 6:25 pm… pic.twitter.com/mClHzEolLA — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 2, 2025

Σε μια χώρα όπου η νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα είναι πολύ αυστηρή, τα τελευταία 15 χρόνια έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις με μαχαίρι στην Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με τα επίσημα βρετανικά στοιχεία.

Ο Στάρμερ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση «εθνική κρίση» και η κυβέρνησή του έχει λάβει πολλά μέτρα για να καταστήσει πιο δύσκολη την πρόσβαση σε αυτού του είδους τα όπλα από τον Ιούλιο του 2024, όταν ανήλθε στην εξουσία.

Σχεδόν 60.000 μαχαίρια έχουν κατασχεθεί ή ανακτηθεί από την αστυνομία μέσα σε δέκα χρόνια, επεσήμανε την Τετάρτη η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ.

🚨🇬🇧#Breaking: Brutal knife attack on a train in #Huntingdon, 10 people badly hurt, 9 of em fighting for their lives.

Two attackers arrested.



Are the attackers musIim that the police are hiding their identities? pic.twitter.com/HzKZE7MZjN — Sarah For Trump🗽🇺🇸🇮🇱 (@SarahAllisonFl) November 2, 2025

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε έναν μήνα έπειτα από μια άλλη εναντίον συναγωγή στο βόρειο Μάντσεστερ, όπου ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον πιστών. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από τους οποίους από τα πυρά της αστυνομίας που επενέβη.