Αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία – Σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση

«Αρκετά άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας

Φωτ: Unsplash
Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στη Βρετανία, όταν πολλοί επιβάτες τραυματίστηκαν ύστερα από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που κατευθυνόταν προς το Χάντινγκτον, στην κομητεία Κέμπριτζσαϊρ.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Κέμπριτζσαϊρ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 19:40 τοπική ώρα (21:40 ώρα Ελλάδος).  Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ενώ ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό του Χάντινγκτον, όπου και συνελήφθησαν δύο άνδρες.

«Λάβαμε κλήση στις 7:39 μ.μ. για αναφορές ότι πολλοί άνθρωποι μαχαιρώθηκαν σε τρένο. Ένοπλοι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν και το τρένο σταμάτησε στο Χάντινγκτον, όπου δύο άνδρες συνελήφθησαν. Αρκετά άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η ίδια προσθέτει ότι το περιστατικό «παραμένει σε εξέλιξη» και ότι ο δρόμος A1307 έχει κλείσει προς το κέντρο της πόλης για λόγους ασφαλείας.

Κλειστός ο σταθμός του Χάντινγκτον – Μεγάλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Η εταιρεία London North Eastern Railway ανακοίνωσε ότι όλες οι γραμμές γύρω από τον σταθμό του Χάντινγκτον έχουν μπλοκαριστεί λόγω του συμβάντος και ότι αναμένονται «σοβαρές καθυστερήσεις έως το τέλος της ημέρας».

Αντίστοιχα, η σιδηροδρομική εταιρεία Thameslink ανέφερε ότι ο σταθμός παραμένει κλειστός και ότι κανένα τρένο δεν θα πραγματοποιήσει στάση προς ή από το Χάντινγκτον μέχρι νεωτέρας.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών (British Transport Police) και της Αστυνομίας του Κέμπριτζσαϊρ, που ερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα των δραστών ούτε η κατάσταση των τραυματιών.

Με πληροφορίες από Sky News

 
 
 
