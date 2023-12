Σεισμός αισθητός στην Κωνσταντινούπολη

Σεισμός έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη και στις γύρω περιοχές πριν από λίγη ώρα με τη δόνηση να έχει επίκεντρο τη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD) ο σεισμός ήταν εντάσεως 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο τη Θάλασσα του Μαρμαρά, νότια της Κωνσταντινούπολης, στο Τσιναρτζίκ ανοικτά της Γιάλοβας. Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 11,18 χλμ.

Σύμφωνα με την τουρκική Σαμπάχ ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια σημείωσε ότι όλες οι ομάδες της AFAD και των σχετικών φορέων έχουν ξεκινήσει ενέργειες και ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις του σεισμού.

🔔#Earthquake (#deprem) M1.2 occurred 29 km S of #Umraniye (#Turkey) 12 min ago (local time 00:16:49). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/KnZVUZBGI3

🖥https://t.co/Yki7r497oB pic.twitter.com/B7JTjoyL1D