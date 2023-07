Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Ελ Σαλβαδόρ

Σεισμός 6,5 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στα ανοικτά των ακτών του Ελ Σαλβαδόρ στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το εστιακό βάθος του σεισμού έφτασε σχεδόν τα 70 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS). Μάλιστα, έγινε αισθητός σε πολλά γειτονικά κράτη,

Πάντως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές στο ίδιο το Σαλβαδόρ, ενώ δεν εκτιμάται πως υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τσουνάμι, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Νικαράγουα, στην Ονδούρα, στη Γουατεμάλα και στο Μπελίζ, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στα κράτη αυτά.

