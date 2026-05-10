Σε ιστορικό επίπεδο η σύγχρονη δουλεία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η σύγχρονη δουλεία στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και αναμένεται να επιδεινωθεί την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με προειδοποίηση της ανεξάρτητης επιτρόπου κατά της δουλείας.

Βάσει των στοιχείων του Εθνικού Μηχανισμού Παραπομπής (National Referral Mechanism), που αξιολογεί πιθανά θύματα και παρέχει υποστήριξη, οι αναφορές σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε πέντε χρόνια: από 12.691 το 2021 σε 23.411 το 2025, ο υψηλότερος αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Στην έκθεσή της, η επίτροπος Eleanor Lyons επισημαίνει ότι η αύξηση δεν οφείλεται μόνο στη βελτιωμένη ανίχνευση των περιστατικών, αλλά και στην επιδείνωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και διεθνώς.

Δουλεία στο Ηνωμένο Βασίλειο: Το μοτίβων των διακινητών

Όπως αναφέρει η έκθεση με τίτλο «Προβλέποντας την εκμετάλλευση: μία ανάλυση με βάση μελλοντικά σενάρια (Anticipating Exploitation: A Futures-Based Analysis)», παράγοντες όπως η φτώχεια, η παγκόσμια αστάθεια, οι συγκρούσεις και η αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών δημιουργούν ένα διευρυνόμενο πεδίο ευαλωτότητας, το οποίο εκμεταλλεύονται τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων.

Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία από περισσότερους από 50 ειδικούς, από την αστυνομία, την κυβέρνηση, την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις, και αποτελεί την πρώτη συνολική ανάλυση για το πώς ενδέχεται να εξελιχθούν η σύγχρονη δουλεία και η εμπορία ανθρώπων στη χώρα την επόμενη δεκαετία.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι χωρίς άμεση δράση, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για την κλιμάκωση και οργάνωση της εκμετάλλευσης, την ώρα που αυξάνεται η ψηφιακή εργασία σε «κέντρα απάτης», όπου άνθρωποι εξαναγκάζονται σε επενδυτικές ή ερωτικές απάτες, ενώ, ταυτόχρονα, τα κρυπτονομίσματα ενσωματώνονται σε δίκτυα διακίνησης.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ενίσχυση της εκμετάλλευσης σε τομείς όπως η γεωργία, οι κατασκευές και η εξόρυξη, αλλά και η άνοδος μορφών «αναπαραγωγικής δουλείας», όπως η εξαναγκαστική συλλογή ωαρίων και η παρένθετη μητρότητα υπό πίεση.

Δουλεία στο Ηνωμένο Βασίλειο: Έκκληση για ενίσχυση των μέτρων

Η Lyons καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει τη χρηματοδότηση εξειδικευμένων αστυνομικών μονάδων, να αυξήσει τις διώξεις επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εργαζομένους και να ξεκινήσει εθνική εκστρατεία ενημέρωσης για την αναγνώριση και καταγγελία περιστατικών εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, ζητά βελτίωση της φροντίδας των θυμάτων. Προειδοποιεί μάλιστα: «Η δουλεία και οι πιο σκληρές μορφές εκμετάλλευσης γίνονται ολοένα και πιο διαδεδομένες και εξελίσσονται ταχύτερα από ό,τι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε».

Ξεχωριστή έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εμπορία ανθρώπων του Council of Europe (GRETA) καταγράφει επίσης σημαντική αύξηση των πιθανών θυμάτων.

Παρότι αναγνωρίζονται ορισμένα βήματα που έχουν γίνει από τις βρετανικές αρχές, όπως η μη δίωξη θυμάτων για εγκλήματα στα οποία εξαναγκάστηκαν, οι ειδικοί καλούν το Ηνωμένο Βασίλειο να ενισχύσει περαιτέρω το νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη προστασίας ευάλωτων ομάδων, όπως παιδιά, μετανάστες, αιτούντες άσυλο και άστεγοι.

Με πληροφορίες από Guardian

