Savannah Guthrie: Η έρευνα για την απαγωγή της μητέρας της μπορεί να διαρκέσει «χρόνια»

Οι αρχές στην Αριζόνα δηλώνουν ότι «δεν θα σταματήσουν» την αναζήτηση της Nancy Guthrie, μητέρα της παρουσιάστριας Savannah Guthrie, αν και παραδέχονται ότι η υπόθεση ενδέχεται να χρειαστεί χρόνο.

Ο σερίφης της κομητείας Πίμα, Κρις Νάνος, μιλώντας στους New York Times, τόνισε ότι η ομάδα του παραμένει αποφασισμένη να εντοπίσει τη Νάνσι, 84 ετών, παρά τα αδιέξοδα των τελευταίων ημερών. «Μπορεί να είναι σε μία ώρα από τώρα. Μπορεί να είναι σε εβδομάδες ή μήνες ή και χρόνια. Αλλά δεν θα σταματήσουμε. Θα βρούμε τη Νάνσι. Θα βρούμε αυτόν τον άνθρωπο», δήλωσε.

Η Νάνσι Γκάθρι, μητέρα της παρουσιάστριας του Today Show Savannah Guthrie, εθεάθη για τελευταία φορά στο σπίτι της στην Τούσον της Αριζόνα, το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου. Η οικογένειά της δήλωσε την εξαφάνισή της το μεσημέρι της 1ης Φεβρουαρίου, όταν δεν εμφανίστηκε στην εκκλησία.

Savannah Guthrie: Έφοδος σε σπίτι - Καμία σύλληψη

Στις 13 Φεβρουαρίου, ισχυρή αστυνομική παρουσία καταγράφηκε σε κατοικία περίπου δύο χιλιομέτρων από το σπίτι της Guthrie. Το γραφείο του σερίφη επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση συνδεόταν με την εξαφάνισή της. Την επόμενη ημέρα έγινε γνωστό ότι δεν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις.

Η έρευνα βασίστηκε σε ομοσπονδιακό ένταλμα κατόπιν δικαστικής εντολής, έπειτα από πληροφορία που έλαβαν οι αρχές. Πραγματοποιήθηκε επίσης έλεγχος οχήματος και ανάκριση ατόμου, χωρίς ωστόσο να προκύψουν κατηγορίες.

Γείτονας της κατοικίας που ερευνήθηκε ανέφερε ότι το σπίτι ανήκει σε ηλικιωμένη γυναίκα που ζει με τον ενήλικο γιο της και ότι εκείνη «δεν είχε καμία ιδέα» γιατί οι Αρχές επικεντρώθηκαν στο ακίνητό της.

Savannah Guthrie: DNA και νέα στοιχεία

Την ίδια ημέρα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι βρέθηκε γενετικό υλικό στο σπίτι της Γκάθρι που δεν ανήκει ούτε στην ίδια ούτε σε άτομα του στενού της κύκλου. Οι ερευνητές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν σε ποιον ανήκει το DNA, χωρίς να αποκαλύπτουν πού ακριβώς εντοπίστηκε.

Προηγουμένως είχε γίνει γνωστό ότι βρέθηκε αίμα στη βεράντα του σπιτιού, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως δικό της, ενώ γάντια και άλλα αντικείμενα εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Το FBI δημοσιοποίησε επίσης υλικό από κάμερα ασφαλείας που δείχνει ένα άτομο με καλυμμένο πρόσωπο και οπλισμένο να παρεμβαίνει σε κάμερα στην είσοδο του σπιτιού, το πρωί της απαγωγής.

Η Σαβάνα Γκάθρι, σε ανάρτησή της στο Instagram, δημοσίευσε τις εικόνες, γράφοντας: «Πιστεύουμε ότι είναι ζωντανή. Φέρτε τη σπίτι».

