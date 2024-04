Σαρώνουν οι πλημμύρες στη Ρωσία - Χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν και απομακρύνονται

Για ακόμη μία ημέρα ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε δύο πόλεις της Ρωσίας, προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν λόγω των εκτεταμένων πλημμυρών που πλήττουν τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Δύο μεγάλοι ποταμοί της Ρωσίας έχουν φτάσει σε σημείο υπερχείλισης, με αυτές σύμφωνα με ειδικούς να είναι οι χειρότερες πλημμύρες που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 70 χρόνια στη χώρα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των πλημμυρών, αλλά τονίζει πως οι δύσκολες ημέρες δεν έχουν ακόμα περάσει για τις περιφέρειες Κουργκάν και Τιουμέν.

«Οι δύσκολες ημέρες εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά μας στις περιφέρειες Κουργκάν και Τιουμέν. Έρχεται πολύ νερό», πρόσθεσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Σε ερώτηση αν θα επισκεφθεί την περιφέρεια του Όρενμπουργκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τόνισε πως ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σχέδια για το αν επισκεφθεί την περιοχή.

Russia: Today, a 3rd breach of the dam in Orsk resulted in even more flooding. https://t.co/ZWC3HBuEKW pic.twitter.com/5vuFfAY52B — Igor Sushko (@igorsushko) April 8, 2024

Μέχρι τώρα πλημμύρισαν τουλάχιστον 10.500 σπίτια ενώ πολλές χιλιάδες ακόμη κινδυνεύουν, λόγω των χιονιών που λιώνουν σε μεγάλα τμήματα της οροσειράς των Ουραλίων και στη Σιβηρία. Ο ποταμός Ουράλης, ο τρίτος μεγαλύτερος της Ευρώπης, έσπασε την Παρασκευή ένα φράγμα και πλημμύρισε την πόλη Ορσκ νότια από την οροσειρά των Ουραλίων. Στο Όρενμπουργκ, μια πόλη περίπου 550.000 κατοίκων, η στάθμη του νερού ανεβαίνει, ενώ οι σειρήνες στην Κουργκάν, πόλη στον ποταμό Τομπόλ, παραπόταμο του Ιρτίς, προειδοποίησαν τον πληθυσμό να απομακρυνθεί αμέσως.



«Σας καταλαβαίνουμε πολύ καλά, είναι δύσκολο να εγκαταλείψετε την περιουσία σας και να μετακινηθείτε κάπου έπειτα από έκκληση των τοπικών αρχών. Είναι καλύτερα να γελάμε αργότερα μαζί εις βάρος των υδρολόγων και να ευχαριστούμε τον Θεό για το θαύμα της κοινής σωτηρίας μας. Αλλά ας το κάνουμε ζωντανοί», τόνισε ο κυβερνήτης Βαντίμ Σούμκοφ, αναφέροντας πως όσοι ζητούν να παραμείνουν στα σπίτια τους είναι απερίσκεπτοι.

The Russian city of Kurgan and several districts of the Orenburg region announced immediate evacuation due to the threat of flooding



To the south of Kurgan in the village of Glyadyanskoye, local residents have started to build a dam, the region's governor Vadim Shumkov said. pic.twitter.com/5BP0XoWCuU — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2024

Πλημμύρες στη Ρωσία: Επικίνδυνη άνοδος της στάθμης των υδάτων

Την Τετάρτη η στάθμη του νερού στο Όρενμπουργκ αναμένεται να φθάσει στο υψηλότερο σημείο, ενώ λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού που ρέει στους ποταμούς, κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στο Όρενμπουργκ, το Κουργκάν και το Τιουμέν, μεγάλη πετρελαιοπαραγωγό περιφέρεια στη Δυτική Σιβηρία και μεγαλύτερη λεκάνη υδρογονανθράκων στον κόσμο.

Στην πόλη Ζβερινογκολόφσκογε στην περιφέρεια Κουργκάν, η στάθμη του νερού στον ποταμό Τομπόλ αυξήθηκε κατά 74 εκατοστά μέσα σε μόλις δύο ώρες. Ο επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης Αλεξάντρ Κουρένκοφ μετέβη σήμερα αεροπορικώς στην περιφέρεια του Όρενμπουργκ για να καταγράψει την κατάσταση και θα επισκεφθεί επίσης τις περιφέρειες Κουργκάν και Τιουμέν στα Ουράλια. «Ήδη λαμβάνονται εκεί προληπτικά μέτρα, οι ομάδες διάσωσης έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις και τα μέσα του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων έχουν τεθεί σε συναγερμό», ανακοίνωσε το υπουργείο.

❌ The Russian city of Orenburg, near the Kazakh border, braced on Monday for flooding not seen in decades, as officials evacuated locals to escape rising rivers in the Urals and western Siberia



READ: https://t.co/0m8InFlnBa pic.twitter.com/zqebKQSIuA — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) April 8, 2024

Άνοδος της στάθμης των υδάτων προβλέπεται επίσης στον ποταμό Ισίμ της Σιβηρίας, παραπόταμο του ποταμού Ιρτίς, που μαζί με τον κύριο ποταμό, τον Ομπ, σχηματίζει το έβδομο μεγαλύτερο ποτάμιο σύστημα στον κόσμο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές γιατί οι φετινές πλημμύρες είναι τόσο μεγάλες, καθώς το λιώσιμο του χιονιού είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο στη Ρωσία, με τους επιστήμονες να υποστηρίζουν πως η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει τις πλημμύρες πιο συχνές σε όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / Reuters