Ρωσία: Απομάκρυνση 4.000 ατόμων μετά την κατάρρευση φράγματος στο Ορσκ

Σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας μεταφέρονται οι τουλάχιστον 4.000 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από την πλημμυρισμένη ζώνη στη περιοχή Όρενμπουργκ, στα Ουράλια της Ρωσίας, λόγω της χθεσινής κατάρρευσης φράγματος στο Όρσκ.

«4.208 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 1.019 παιδιά, απομακρύνθηκαν», ανακοίνωσε στο Telegram η υπηρεσία τύπου του περιφερειακού κυβερνήτη Ντένις Πάσλερ. Συνολικά, περισσότερα από 2.500 σπίτια έχουν «πλημμυρίσει» σε αυτήν την περιοχή, που συνορεύει με το Καζακστάν, διευκρινίζεται σε ένα δελτίο τύπου.

Όσοι εκκένωσαν την περιοχή μεταφέρθηκαν «σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας», διευκρίνισε σε ένα άλλο μήνυμα ο Πάσλερ, ανακοινώνοντας την καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας.

Οι μεγάλες πλημμύρες σημειώθηκαν την επομένη της ρήξης ενός φράγματος χθες στο Ορσκ, μιας πόλης που βρίσκεται στη σύνορα με το Καζακστάν, εξήγησε από την πλευρά του η περιφερειακή εισαγγελία.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, «μια προειδοποίηση» στη δημοτική αρχή του Όρσκ είχε δοθεί τον Μάρτιο, σε σχέση με την «παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία του πληθυσμού και των εδαφών έναντι των φυσικών εκτάκτων καταστάσεων και εκείνων ανθρώπινης προέλευσης».

Σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, το φράγμα, που έχει εν μέρει καταρρεύσει, έχει σχεδιαστεί επισήμως για μια στάθμη του ποταμού Ουράλη στα 5,5 μέτρα έναντι 9,6 μέτρων που είναι αυτή τη στιγμή.



