Πλημμύρες στη Ρωσία: «Κρίσιμη» η κατάσταση λέει δήμαρχος - Αυξάνεται συνεχώς η στάθμη του νερού

Ο δήμαρχος της ρωσικής πόλης Όρενμπουργκ δήλωσε την Κυριακή ότι η κατάσταση γύρω από τις πλημμύρες στην πόλη παραμένει «κρίσιμη» και ότι η στάθμη του νερού θα συνεχίσει να αυξάνεται τις επόμενες ημέρες, αναφέρει το Reuters.

Η κυβέρνηση της Ρωσίας κήρυξε τις πλημμύρες στην περιοχή του Όρενμπουργκ σε ομοσπονδιακή έκτακτη ανάγκη, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι πλημμύρες, που προκλήθηκαν από την άνοδο της στάθμης του νερού στον ποταμό Ουράλη, ανάγκασαν περισσότερους από 4.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 885 παιδιά, να εκκενώσουν, ανακοίνωσε η περιφερειακή κυβέρνηση. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass ανέφερε ότι άλλα 2.000 σπίτια πλημμύρισαν, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε σχεδόν 6.300 στην περιοχή.

Το διυλιστήριο πετρελαίου Ορσκ, που βρίσκεται στο Όρενμπουργκ, ανέστειλε επίσης τις εργασίες την Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο την υπηρεσία Τύπου του εργοστασίου. Ανέφεραν ότι η αναστολή των εργασιών αποσκοπούσε στην αποφυγή οικολογικών κινδύνων.

An aerial view of the major flooding that's engulfing the city of Orsk, in Russia's Orenburg region (due to a partial collapse of a river dam). By @rianru. pic.twitter.com/Xl1UXYPyei