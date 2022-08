Σάνα Μάριν: Αντιδράσεις για βίντεο με τη Φινλανδή πρωθυπουργό να διασκεδάζει σε πάρτι

Αντιδράσεις φαίνεται να έχει προκαλέσει στην Φινλανδία η διαρροή ενός βίντεο που δείχνει την πρωθυπουργό της χώρας να διασκεδάζει σε πάρτι.

Στα social media κυκλοφορούν βίντεο στα οποία η πρωθυπουργός Σάνα Μάριν χορεύει και τραγουδά με άλλες διάσημες προσωπικότητες της Φινλανδίας. Επικριτές της επιμένουν πως η εικόνα δεν συνάδει με το προφίλ μιας πρωθυπουργού, ενώ άλλοι την υποστηρίζουν.

Στα βίντεο, η Μάριν και φίλοι της τραγουδούν, αγκαλιάζονται και χορεύουν μαζί, υπό τους ήχους των διάσημων στη χώρα Petri Nygård και Antti Tuisku. Μεταξύ των παρευρισκομένων η καλλιτέχνιδα Alma και την αδερφή της Anna, η φωτογράφος και influencer Janita Autio, η παρουσιάστρια Tinni Wikström, η ραδιοφωνική παραγωγός Karoliina Tuominen, ο στυλίστας Vesa Silver και ο βουλευτής Ilmari Nurminen.

Τα βίντεο δημοσίευσε η Iltalehti και στη συνέχεια έγιναν viral στα social media.

Τα βίντεο σύμφωνα με τις πληροφορίες δημοσιεύτηκαν σε Instastories ενώ δεν έχει διευκρινιστεί πότε γυρίστηκαν. Όπως φαίνεται όμως είναι σε διαμέρισμα.

Διεθνή Μέσα έχουν σχολιάσει κατά καιρούς την 36χρονη Μάριν, την νεότερη πρωθυπουργό, ως την πιο «κουλ ηγέτη» ωστόσο έχει δεχθεί στο παρελθόν επικρίσεις για το ότι ξοδεύει πολύ χρόνο σε φεστιβάλ και κλαμπ.

«Αυτή είναι η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν. Κάποιοι λένε ότι είναι κουλ… ίσως μεταξύ άλλων εφήβων. Αλλά υπεύθυνη ηγέτης για μια χώρα σε κρίση; Είναι μακράν η πιο ανίκανη πρωθυπουργός που είχαμε ποτέ. Δεν ξέρει τίποτα. Πάρε το δερμάτινο μπουφάν σου και παραιτήσου» της επιτέθηκε στο Twitter ο δημοσιογράφος αθλητικού τοκ σόου, Aleksi Valavuori.

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool... maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8