Ρουμανία: Ισχυρές εκρήξεις σε βενζινάδικο- Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες

Δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σε σταθμό ανεφοδιασμού με υγροποιημένο αέριο στη Ρουμανία, κοντά στο Βουκουρέστι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Από τις εκρήξεις στο πρατήριο καυσίμων στην πόλη Κρεβεντία τραυματίστηκαν 57 άτομα, μεταξύ των οποίων 39 πυροσβέστες που είχαν σπεύσει στο σημείο αφού σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη και επιχειρούσαν όταν υπήρξε και δεύτερη.

One person has died and 26 firefighters have been injured after a blast at fuelling station in Romania.



Emergency services were tackling a fire at the fuelling station when the huge blast ripped through the surrounding area