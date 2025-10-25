Royal Lodge: Ο βασιλιάς Κάρολος πιέζει τον πρίγκιπα Άντριου να φύγει από την πολυτελή κατοικία

Ο πρίγκιπας Άντριου φαίνεται να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των βρετανικών ΜΜΕ, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με ανώτερους συμβούλους του βασιλιά Καρόλου σχετικά με τη μετακίνησή του από τη βίλα Royal Lodge, στο Great Park του Γουίντσορ, ύστερα από τις αποκαλύψεις για το «συμβολικό» ενοίκιο που πληρώνει εδώ και δύο δεκαετίες.

Η πολυτελής κατοικία, με 30 δωμάτια και τεράστιους κήπους, έχει γίνει πηγή πολιτικής και κοινωνικής πίεσης προς το παλάτι, ενώ οι σκιές των σχέσεων του πρίγκιπα με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν επιστρέφουν στο προσκήνιο, πυροδοτώντας νέο γύρο αντιδράσεων. Η δημοσίευση των μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, της γυναίκας που κατηγόρησε τον Άντριου για σεξουαλική επίθεση, αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και επανέφερε το θέμα της δημόσιας ευθύνης των μελών της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της Telegraph, ο πρίγκιπας πλήρωσε 1 εκατομμύριο λίρες για τη μίσθωση του Royal Lodge το 2003 και επωμίστηκε επιπλέον 7,5 εκατομμύρια λίρες για ανακαινίσεις, ωστόσο έκτοτε καταβάλλει «ένα πιπέρι», δηλαδή μία συμβολική λίρα τον χρόνο ως ενοίκιο, εφόσον ζητηθεί.

Ο Κάρολος θέλει να «κλείσει» το ζήτημα με τον πρίγκιπα Άντριου

Το Μπάκιγχαμ φέρεται να έχει εντείνει τις πιέσεις, ζητώντας από τον Άντριου να εγκαταλείψει οικειοθελώς την έπαυλη. Λόγω του «ατσάλινου» όρου του συμβολαίου με το Crown Estate, ο πρίγκιπας δεν μπορεί να εκδιωχθεί με νομικά μέσα. Ωστόσο, οι συζητήσεις για το μέλλον του σπιτιού διεξάγονται καθημερινά, με «αναπόφευκτη» πλέον την αποχώρησή του, σύμφωνα με πηγές κοντά στο παλάτι.

Αρχικά, ο Άντριου επέμενε πως είχε το δικαίωμα να παραμείνει μέχρι το τέλος της μίσθωσης, το 2078, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με την πίεση να αυξάνεται. Αν αποχωρήσει, θα λάβει 558.000 λίρες βάσει του συμβολαίου. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο πού θα εγκατασταθεί με την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον, η οποία επίσης διαμένει στο Royal Lodge.

Το Ντάουνινγκ Στριτ ξεκαθάρισε πως το ζήτημα δεν θα τεθεί προς συζήτηση στο κοινοβούλιο, καθώς «η κυβέρνηση επιθυμεί να επικεντρωθεί σε σοβαρότερα ζητήματα», αφήνοντας το παλάτι να χειριστεί εσωτερικά την υπόθεση.

Το σκάνδαλο Έπσταϊν και ο πρίγκιπας Άντριου ρίχνουν βαριά σκιά στο παλάτι

Ο βασιλιάς Κάρολος προσπαθεί εδώ και μήνες να πείσει τον αδελφό του να χαμηλώσει το προφίλ του και να απομακρυνθεί από τη δημόσια ζωή. Η υπόθεση Έπσταϊν παραμένει «αγκάθι» για τη μοναρχία, καθώς ο Άντριου εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με καχυποψία από το κοινό.

Παρότι το 2022 κατέβαλε πολλαπλά εκατομμύρια λίρες για να διευθετήσει εξωδικαστικά την αγωγή της Τζιούφρε χωρίς να παραδεχτεί ενοχή, η αξιοπιστία του υπέστη ανεπανόρθωτο πλήγμα. Την περασμένη εβδομάδα, ο Άντριου ανακοίνωσε ότι παραιτείται οικειοθελώς από τους τίτλους και τις τιμητικές διακρίσεις του, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Δούκα του Γιορκ, οι οποίοι ωστόσο παραμένουν «εν υπνώσει» και όχι καταργημένοι.

Η απόφαση ήρθε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων που είχε ανταλλάξει με τον Έπσταϊν το 2011, όπου φέρεται να του έγραφε: «Είμαστε σε αυτό μαζί», μόλις τρεις μήνες αφότου είχε ισχυριστεί δημόσια ότι είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του.

Η οικονομική του κατάσταση παραμένει ασαφής, καθώς ο βασιλιάς φέρεται να έχει αποσύρει την οικονομική στήριξη προς αυτόν. Πηγές αναφέρουν ότι ο Άντριου «δεν έχει σταθερή πηγή εισοδήματος» και ίσως δυσκολευτεί να αντέξει οικονομικά οποιοδήποτε νέο κατάλυμα.

Η κοινή γνώμη στη Βρετανία, ωστόσο, δείχνει ελάχιστη συμπάθεια. Πολλοί θεωρούν ότι η παρουσία του σε πολυτελές βασιλικό κτήμα είναι προκλητική, τη στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή στεγαστική και οικονομική κρίση.

Ο ίδιος ο Άντριου φαίνεται να επιθυμεί μια «ήσυχη» ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, αλλά η συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από την εμπλοκή του με τον Έπσταϊν και η δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Τζιούφρε, η οποία πέθανε τραγικά τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών, δεν αφήνουν περιθώρια για λήθη.

