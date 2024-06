Ρωσία: Δεκαεννέα οι νεκροί από τις επιθέσεις σε εκκλησίες και συναγωγή

Επιθέσεις σε θέσεις της αστυνομίας, εκκλησίες και συναγωγή στο Νταγκεστάν στον Βόρειο Καύκασο της Νότιας Ρωσίας, άφησαν πίσω τους 19 νεκρούς.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο μετά τις επιθέσεις το βράδυ της Κυριακής. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στο Νταγκεστάν, μια κατά κύριο λόγο μουσουλμανική δημοκρατία στη νότια Ρωσία που γειτνιάζει με την Τσετσενία.

Πέντε άτομα που ευθύνονται για τις επιθέσεις «εξολοθρεύτηκαν», δήλωσαν οι αρχές.

Οι προφανώς συντονισμένες επιθέσεις είχαν στόχο τις πόλεις Derbent και Μαχατσκάλα στην Ορθόδοξη γιορτή της Πεντηκοστής, με έναν ορθόδοξο ιερέα μεταξύ των νεκρών.

Ο ιερέας αναγνωρίστηκε από τον αρχηγό της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, Σεργκέι Μελίκοφ, ως πατέρας Νικολάι Κοτέλνικοφ, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Ντέρμπεντ για περισσότερα από 40 χρόνια. Σε μια σειρά επιθέσεων το βράδυ της Κυριακής, ένοπλοι επιτέθηκαν σε εκκλησία και συναγωγή στο Derbent, όπου κατοικεί μια αρχαία εβραϊκή κοινότητα.

Στη μεγαλύτερη πόλη του Νταγκεστάν, τη Μαχατσκάλα, μια εκκλησία και ένα αστυνομικό τμήμα κοντά σε μια συναγωγή δέχθηκαν επίθεση. Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους με σκούρα ρούχα να πυροβολούν κατά αστυνομικών αυτοκινήτων στη Μαχατσκάλα, προτού φτάσει στο σημείο μια συνοδεία οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

The authorities say 15 of them are police officers, with the rest being civilians including a priest who had his throat slit in his church pic.twitter.com/V2gbkZNRSg