Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Σίμπιλ Ζάγκαρς: Ο γάμος τους και ο τραγικός θάνατος των παιδιών τους

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υπήρξε ένα από τα τελευταία «ιερά τέρατα» του Χόλιγουντ. Σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός, αλλά πάνω από όλα ένας άνθρωπος που δεν άφησε τη λάμψη της δόξας να καθορίσει τις πιο προσωπικές του επιλογές.

Ο θάνατός του στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 89 ετών, έφερε στο φως, για ακόμη μία φορά, όχι μόνο τη σπουδαία καλλιτεχνική του διαδρομή, αλλά και τις οικογενειακές στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή του: έναν δεύτερο γάμο που του χάρισε γαλήνη και την ανείπωτη θλίψη από τον χαμό δύο παιδιών του.

Η Σίμπιλ Ζάγκαρς, Γερμανίδα καλλιτέχνης και ακτιβίστρια για το περιβάλλον, γνώρισε τον Ρέντφορντ το 1996, στο Sundance Mountain Resort. Η σχέση τους αναπτύχθηκε αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, σε αντίθεση με τη λαμπερή εικόνα του Χόλιγουντ. Ο Ρέντφορντ συνήθιζε να λέει ότι η σύνδεσή τους ξεκίνησε απλά, ως «ανθρώπου με άνθρωπο», χωρίς η δική του φήμη να επισκιάζει την προσωπική τους ζωή.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 11 Ιουλίου 2009, σε μια σεμνή τελετή στο ξενοδοχείο Louis C. Jacob στο Αμβούργο. Ο γάμος αυτός δεν απέκτησε παιδιά, αλλά η Ζάγκαρς στάθηκε δίπλα του ως σύντροφος και θετή μητέρα για τα τέσσερα παιδιά του Ρέντφορντ από τον πρώτο του γάμο.

Μια οικογένεια με χαρές και ανείπωτες απώλειες

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε παντρευτεί για πρώτη φορά τη Λόλα Βαν Βάγκενεν το 1958. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Η ευτυχία τους, όμως, σκιάστηκε νωρίς: ο πρωτότοκος γιος τους, Σκοτ, πέθανε σε ηλικία μόλις δυόμισι μηνών από το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Ήταν μια απώλεια που ο Ρέντφορντ κουβαλούσε για πάντα μέσα του.

Η κόρη τους, Σόουνα, ακολούθησε καλλιτεχνική πορεία στη ζωγραφική και ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Έιμι, γεννημένη το 1970, βρέθηκε στον ίδιο κόσμο με τον πατέρα της, αυτόν του κινηματογράφου, ως ηθοποιός και σκηνοθέτις. Ο δεύτερος γιος, ο Τζέιμι, έγινε σκηνοθέτης και ακτιβιστής. Ο θάνατός του το 2020, σε ηλικία 58 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο του ήπατος, υπήρξε ένα ακόμη συντριπτικό πλήγμα για τον Ρέντφορντ.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η πατρότητα ήταν ο πιο σημαντικός του ρόλος, μεγαλύτερος ακόμη κι από εκείνον του ηθοποιού ή του σκηνοθέτη. Όμως, η απώλεια δύο παιδιών τον ακολούθησε σε όλη του τη διαδρομή, δίνοντας στη δημόσια εικόνα του μια διάσταση βαθύτερα ανθρώπινη.

Η ζωή μετά τις δοκιμασίες

Η σχέση του με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς χάρισε στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ γαλήνη και συντροφικότητα στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Μαζί αφοσιώθηκαν σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και στις τέχνες, δίνοντας έμφαση σε όσα είχαν πραγματική αξία πέρα από τη δόξα και την κινηματογραφική λάμψη.

Ο Ρέντφορντ δεν μιλούσε συχνά για τις οικογενειακές του απώλειες, αλλά όσοι τον γνώριζαν τόνιζαν ότι οι τραγωδίες αυτές τον έκαναν πιο γήινο, πιο βαθιά δεμένο με τον άνθρωπο δίπλα του και με τις αξίες που ήθελε να αφήσει ως παρακαταθήκη.

Με τον θάνατό του, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ αφήνει πίσω του όχι μόνο μια αξεπέραστη φιλμογραφία, αλλά και μια προσωπική ιστορία που συνδυάζει τη λάμψη με τη σκληρή όψη της ζωής. Ο γάμος του με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς και η τραγική μοίρα δύο παιδιών του σκιαγραφούν το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη που, παρά τη φήμη, δεν έπαψε να είναι ένας άνθρωπος που γνώρισε βαθιά την απώλεια και την αγάπη.