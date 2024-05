Πρόστιμο σε 25χρονο τρανς Ρώσο επειδή έβαψε τα μαλλιά του στα χρώματα της Ουκρανίας

Επιβλήθηκε πρόστιμο σε Ρώσο που έτυχε - όπως υποστήριξε - να έχει τα μαλλιά του βαμμένα με κάποια χρώματα που περιλαμβάνει η σημαία της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανεξάρτητου ειδησεογραφικού πρακτορείου Mediazona, ο 25χρονος Στανισλάβ Νετέσοφ, καλείται μετά από δικαστική απόφαση να πληρώσει πρόστιμο 50.000 ρούβλια, δηλαδή 553 δολάρια, για δυσφήμιση του ρωσικού στρατού. Σε φωτογραφίες του στα social media, διακρίνονται τα μαλλιά του μεταξύ άλλων βαμμένα με βαθύ μπλε και κίτρινο χρώμα, που είναι τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση του δικαστηρίου, ο 25χρονος κρίθηκε ένοχος για δυσφήμιση των ενόπλων δυνάμεων στις 3 Μαΐου. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι το χρώμα των μαλλιών του είχε σκοπό μια δήλωση διαμαρτυρίας, υποστηρίζοντας πως δεν υποστηρίζει ούτε την Ουκρανία αλλά ούτε τη Ρωσία. Σημείωσε δε, πως συνηθίζει εδώ και χρόνια να βάφει τα μαλλιά του σε έντονα χρώματα.

