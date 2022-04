Προσπάθησαν να παντρευτούν για τρίτη φορά και πήρε φωτιά το κέντρο- Σώθηκε μόνο η γαμήλια τούρτα

Πυροσβέστες κατάφεραν να σώσουν τη γαμήλια τούρτα και μερικές παλιές φωτογραφίες ενός ζευγαριού, όταν το κέντρο όπου επρόκειτο να παντρευτούν έπιασε φωτιά.

Αφού ανέβαλαν δύο φορές τον γάμο τους, ο Τζέιμς Λέγκετ και η Έιμι Χιθ ετοιμάζονταν να παντρευτούν στο «We the Curious» στο Μπρίστολ της Αγγλίας, το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ξέσπασε φωτιά στην οροφή, σύμφωνα με το BBC.

Our venue has been evacuated following a fire alarm, caused by a fire on our roof. Avon Fire and Rescue Service and the police are currently on site, all staff and visitors are accounted for.



More updates to follow as we have them. — We The Curious (@wethecurious_) April 9, 2022

Ο γαμπρός αποκάλυψε στο Twitter ότι αναγκάστηκαν εκ νέου να ακυρώσουν τον γάμο τους, λόγω της πυρκαγιάς. «Δεν καταφέραμε και πολύ να παντρευτούμε, ο χώρος πήρε φωτιά καθώς περίμενα να έρθουν οι καλεσμένοι», έγραψε.

Didn't *quite* get married, the venue caught fire as I was waiting for the guests to arrive... pic.twitter.com/CgkABbGCcD — Leggett (@Leggett84) April 9, 2022

Η νύφη ετοιμαζόταν όταν άκουσε για την πυρκαγιά.

«Σκεφτόμασταν ότι θα τα καταφέρουμε επιτέλους, και φτάσαμε τόσο κοντά, και αυτός είναι το χειρότερο», είπε στο BBC. «Κρατούσα κυριολεκτικά το πόμολο της πόρτας στη γαμήλια σουίτα, βγαίνοντας από την πόρτα και η αδερφή μου, που ήταν κουμπάρα, έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον σύζυγό της, ο οποίος είπε ότι η στέγη πήρε φωτιά».

«Είπε να γυρίσουμε και να κοιτάξουμε έξω από το παράθυρο», πρόσθεσε. «Απλώς στεκόμουν εκεί και είχα παγώσει».

Facebook Twitter Αν και δεν κατάφεραν να παντρευτούν, αποφάσισαν να κόψουν την γαμήλια τούρτα, που έσωσαν οι πυροσβέστες. Φωτ: KATHRYN BRADFIELD

Ο γάμος του ζευγαριού αναβλήθηκε δύο φορές λόγω της πανδημίας του COVID-19. Αρχικά σχεδίαζαν να παντρευτούν τον Αύγουστο του 2020 και στη συνέχεια προγραμμάτισαν εκ νέου την τελετή για τον Απρίλιο του 2021, πριν τελικά αποφασίσουν να παντρευτούν το περασμένο Σάββατο, ανέφερε το BBC.

Facebook Twitter Το ζευγάρι είχε αρχικά σκοπό να παντρευτεί τον Αύγουστο του 2020. Έκτοτε ανέβαλαν δυο φορές τον γάμο τους λόγω της πανδημίας. Φωτ: JAMES LEGGETT

Παράνυμφος του ζευγαριού δημοσίευσε μια φωτογραφία των πυροσβεστών με την γαμήλια τούρτα.

«Ευχαριστώ τους καταπληκτικούς πυροσβέστες που έσωσαν την γαμήλια τούρτα από την αίθουσα της δεξίωσης, από αυτό που θα ήταν ο γάμος των Τζέιμς και Έιμι, αν δεν ήταν η φωτιά», έγραψε. «Διέσωσαν παλιές φωτογραφίες με τεράστια συναισθηματική αξία επίσης. Ευχαριστούμε!»

Thank you to the amazing firefighters who salvaged the untouched wedding cake from the reception room from what should have been @Leggett84 wedding @wethecurious_ had it not been for the fire. They salvaged old photos with huge sentimental value too. Thank you! ❤️ pic.twitter.com/uLef8gXdg2 — Grace Williams (@gracehelen84) April 9, 2022

«Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για τις προσπάθειες χθες», απάντησε ο Τζέιμς Λέγκετ. «Η μέρα ήταν ένα συναισθηματικό χάος και όταν ακούσαμε τις φωτογραφίες και την τούρτα είχαν διασωθεί, και μετά είδαμε τους πυροσβέστες να περπατούν μαζί της, ήταν απλά απερίγραπτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Thank you so much for your guys efforts yesterday, the day was an absolute whirlwind of emotions and when we heard the pictures and the cake had been recovered, and then saw the firemen walk round the corner with it, was just indescribable. Thank you so, so much. @wethecurious_ — Leggett (@Leggett84) April 10, 2022

Η Ντόνα Σπιντd, διευθύνουσα σύμβουλος του We The Curious, είπε ότι οι πυροσβέστες «ενδιαφέρθηκαν πολύ για την όλη κατάσταση», σύμφωνα με το BBC, ενώ το κέντρο δεξιώσεων παραμένει προς το παρόν κλειστό λόγω ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά.

Όσο για το ζευγάρι, οι δυο τους είπαν πως ελπίζουν να καταφέρουν να παντρευτούν σε νέα ημερομηνία.