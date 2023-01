Σφοδρή κριτική ασκεί στον πρίγκιπα Ουίλιαμ το γερμανικό δίκτυο RTL σχετικά με την απουσία του από την κηδεία του νονού του, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, την Δευτέρα στην Ελλάδα.

Αναφέρει μάλιστα πως ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου προτίμησε αντί αυτού να παρευρεθεί σε μάθημα μαγειρικής στο Μπέρκσαϊρ.



The Prince is viewing Aik Saath’s Global Grub programme. It received £5k grant from the NHS Innovation Fund and used it to convert a space in a local shopping centre into a kitchen. In the holidays young people are taught to cook healthy home-cooked meals from around the world. pic.twitter.com/lhuzygxLiQ