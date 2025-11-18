Πρίγκιπας Άντριου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αφαίρεση όλων των τίτλων του

Ο πρίγκιπας Άντριου εθεάθη δημόσια για πρώτη φορά, μετά την αφαίρεση όλων των τίτλων του από τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον βασιλιά Κάρολο.

Τη Δευτέρα η Daily Mail δημοσίευσε μία φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου, που πλέον θα αποκαλείται μόνο ως Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, να ιππεύει ένα άλογο στους χώρους του κάστρου του Ουίνδσορ.

Η φωτογραφία κατά τις ίδιες πληροφορίες τραβήχτηκε το ίδιο πρωί και τον απαθανάτιζε να ιππεύει παρέα με μια γυναίκα, επίσης έφιππη, ενώ κοιτούσε προς την κάμερα.

Η εμφάνιση αυτή υποδηλώνει ότι ο 65χρονος δεν έχει ακόμη εγκαταλείψει το Royal Lodge, την έπαυλη 30 υπνοδωματίων, όπου κατοικεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Facebook Twitter Φωτ. πρίγκιπας Άντριου / Daily Mail

Μαζί με την απώλεια των τίτλων του, σημειώνεται πως ο Άντριου θα εγκαταλείψει επίσης το Royal Lodge και θα μετακομίσει στο ιδιωτικό κτήμα της βασιλικής οικογένειας στο Sandringham.

H επίσημη ειδοποίηση για παράδοση της μίσθωσης επιδόθηκε στις 30 Οκτωβρίου και η μετακόμιση αναμένεται να γίνει το συντομότερο δυνατόν.

Πρίγκιπας Άντριου: O πραγματικός λόγος πίσω από την απόφαση να εγκαταλείψει το Royal Lodge

Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του πρίγκιπα Άντριου, μετά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει και επίσημα όλους τους τίτλους από τον αδελφό του.

Ο Άντριου δεν θα φέρει πλέον το προσωνύμιο της «Αυτής Υψηλότητας» (HRH) και τον τίτλο του πρίγκιπα και θα αποκαλείται πλέον Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ.

Μάλιστα, πηγές αναφέρουν ότι ο ίδιος σταμάτησε πλέον να καθυστερεί το θέμα της «παραίτησής» του και από την κατοικία του.

Αναλυτικότερα, το τελευταίο διάστημα υπήρχαν πολλαπλές οικογενειακές και πολιτικές πιέσεις για να εγκαταλείψει το Royal Lodge στο Ουίνδσορ, με τον ίδιο να αντιστέκεται σθεναρά. Πολλοί τώρα είναι εκείνοι που αναρωτιούνται, τι είναι αυτό που τελικά τον έπεισε να αλλάξει στάση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι υποσχέσεις που αφορούσαν τις μελλοντικές βασιλικές θέσεις της Βεατρίκης και της Ευγενίας, τον παρακίνησαν να σταματήσει την αντίσταση ως προς την παραίτηση από τους τίτλους του και την κατοικία του στο Royal Lodge.

«Κατέστη σαφές στον Άντριου ότι δε θα λαμβανόταν κανένα μέτρο εις βάρος των θυγατέρων τους, της πριγκίπισσας Βεατρίκης και της πριγκίπισσας Ευγενίας», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον του, σύμφωνα με τη Daily Mail. Επιπλέον, το δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι ο βασιλιάς υποσχέθηκε στον Άντριου πως οι κόρες του θα «επιτρεπόταν να αναλάβουν νέους επίσημους βασιλικούς ρόλους» καθώς εκείνος έχανε το υπόλοιπο της επίσημης ιδιότητάς του.

Σημειώνεται πως εξαρχής είχε γίνει η διευκρίνιση ότι η Βεατρίκη και η Ευγενία θα διατηρούσαν τους τίτλους τους. Μάλιστα, η συγγραφέας βασιλικών βιογραφιών Ίνγκριντ Σιούαρντ πιστεύει ότι όλα αυτά δείχνουν πως ο βασιλιάς έχει δεσμευτεί να στηρίξει τις ανιψιές του σε μια «φρικτή περίοδο».

«Πιστεύω ότι ο Κάρολος αισθάνεται αρκετά υπεύθυνος για αυτά τα δύο κορίτσια. Ξέρω ότι έχουν υποστηρικτικούς συζύγους, αλλά και οι δύο έχουν μικρά παιδιά, και νομίζω ότι τα πράγματα ήταν πολύ, πολύ δύσκολα. Είναι πραγματικά μέρος της βασιλικής οικογένειας και μπορούν να προσφέρουν, κάτι που πιστεύω ότι τους είναι σημαντικό», ανέφερε μιλώντας είπε στη Sun.



Με πληροφορίες από PEOPLE