ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πρίγκιπας Άντριου: O πραγματικός λόγος πίσω από την απόφαση να εγκαταλείψει το Royal Lodge

Τι είναι αυτό που πραγματικά τον έπεισε να εγκαταλείψει επιτέλους το Royal Lodge, την ώρα που υπήρχαν πολλαπλές οικογενειακές και πολιτικές πιέσεις και ο ίδιος θεωρούσε ότι μια δημόσια αποχώρηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως παραδοχή ενοχής

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πρίγκιπας Άντριου: O πραγματικός λόγος πίσω από την απόφαση να εγκαταλείψει το Royal Lodge Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου πρίγκιπας Άντριου / EPA
0

Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του πρίγκιπα Άντριου, μετά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει και επίσημα όλους τους τίτλους από τον αδελφό του.

Ο Άντριου δεν θα φέρει πλέον το προσωνύμιο της «Αυτής Υψηλότητας» (HRH) και τον τίτλο του πρίγκιπα και θα αποκαλείται πλέον Άντριου Μάουντμπατεν Ουίνδσορ.

Μάλιστα, πηγές αναφέρουν ότι ο ίδιος σταμάτησε πλέον να καθυστερεί το θέμα της «παραίτησής» του και από την κατοικία του.

Αναλυτικότερα, το τελευταίο διάστημα υπήρχαν πολλαπλές οικογενειακές και πολιτικές πιέσεις για να εγκαταλείψει το Royal Lodge στο Ουίνδσορ, με τον ίδιο να αντιστέκεται σθεναρά. Πολλοί τώρα είναι εκείνοι που αναρωτιούνται, τι είναι αυτό που τελικά τον έπεισε να αλλάξει στάση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι υποσχέσεις που αφορούσαν τις μελλοντικές βασιλικές θέσεις της Βεατρίκης και της Ευγενίας, τον παρακίνησαν να σταματήσει την αντίσταση ως προς την παραίτηση από τους τίτλους του και την κατοικία του στο Royal Lodge.

«Κατέστη σαφές στον Άντριου ότι δε θα λαμβανόταν κανένα μέτρο εις βάρος των θυγατέρων τους, της πριγκίπισσας Βεατρίκης και της πριγκίπισσας Ευγενίας», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον του, σύμφωνα με τη Daily Mail. Επιπλέον, το δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι ο βασιλιάς υποσχέθηκε στον Άντριου πως οι κόρες του θα «επιτρεπόταν να αναλάβουν νέους επίσημους βασιλικούς ρόλους» καθώς εκείνος έχανε το υπόλοιπο της επίσημης ιδιότητάς του.

Σημειώνεται πως εξαρχής είχε γίνει η διευκρίνιση ότι η Βεατρίκη και η Ευγενία θα διατηρούσαν τους τίτλους τους. Μάλιστα, η συγγραφέας βασιλικών βιογραφιών Ίνγκριντ Σιούαρντ πιστεύει ότι όλα αυτά δείχνουν πως ο βασιλιάς έχει δεσμευτεί να στηρίξει τις ανιψιές του σε μια «φρικτή περίοδο».

«Πιστεύω ότι ο Κάρολος αισθάνεται αρκετά υπεύθυνος για αυτά τα δύο κορίτσια. Ξέρω ότι έχουν υποστηρικτικούς συζύγους, αλλά και οι δύο έχουν μικρά παιδιά, και νομίζω ότι τα πράγματα ήταν πολύ, πολύ δύσκολα. Είναι πραγματικά μέρος της βασιλικής οικογένειας και μπορούν να προσφέρουν, κάτι που πιστεύω ότι τους είναι σημαντικό», ανέφερε μιλώντας είπε στη Sun.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρίγκιπας Άντριου: «Δεν το αντέχω άλλο αυτό» - Τι έγραφε στα emails του με τον Επστάιν

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: «Δεν το αντέχω άλλο αυτό» - Τι έστελνε στα emails του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Στο φως της δημοσιότητας νέα emails που φέρεται να έστειλε στον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Γκίσλεϊν Μάξγουελ, όταν ενημερώθηκε ότι μια βρετανική εφημερίδα επρόκειτο να δημοσιεύσει ρεπορτάζ για τους τρεις τους
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ θα διατάξει έρευνα για τις φερόμενες σχέσεις Έπσταϊν και Κλίντον

Διεθνή / Ο Τραμπ θα διατάξει έρευνα για τις φερόμενες σχέσεις Έπσταϊν και Κλίντον

«Ο Έπσταϊν ήταν Δημοκρατικός, και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών...Όλοι ξέρουν για αυτόν. Μην χάνετε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να διοικήσω!», έγραψε σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ
LIFO NEWSROOM
«Πράσινη ζώνη» και «κόκκινη ζώνη»: Tο αμερικανικό σχέδιο που αλλάζει τον χάρτη της Γάζας

Διεθνή / «Πράσινη ζώνη» και «κόκκινη ζώνη»: Tο αμερικανικό σχέδιο που αλλάζει τον χάρτη της Γάζας

Κεντρικό στοιχείο του αμερικανικού σχεδιασμού είναι η δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, που προβλέπεται να στηριχθεί κυρίως σε ευρωπαϊκά στρατεύματα
LIFO NEWSROOM
 
 