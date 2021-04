H βασιλική οικογένεια βιώνει μία μεγάλη αίσθηση απώλειας, μετά το θάνατο του πατέρα του, πρίγκιπα Φιλίππου, δήλωσε σήμερα ο πρίγκιπας Άντριου της Βρετανίας, δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Νομίζω ότι ο τρόπος που μπορώ να το θέσω, είναι ότι χάσαμε σχεδόν, τον παππού του έθνους» δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους έξω από ένα ιδιωτικό παρεκκλήσι.

Ο πρίγκιπας Άντριου πρόσθεσε πως η βασίλισσα το περιγράφει ως την απώλεια που έχει προκαλέσει ένα μεγάλο κενό στη ζωή της.

Prince Andrew says the Queen described the passing of the Duke of Edinburgh as having "left a huge void" in her life, and says the royal family is "rallying round to make sure that we're there to support her"



