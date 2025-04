Πώς ξέσπασε η φωτιά στο Παρίσι: «Στάχτες έπεφταν στα πόδια μας»

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της εταιρείας Syctom στο 17ο διαμέρισμα στο Παρίσι.

Η μεγάλη φωτιά, που συνέχισε να καίει όλο το βράδυ, ξέσπασε δίπλα στο κεντρικό συγκρότημα δικαστηρίων του Παρισιού, με έναν γυάλινο ουρανοξύστη που σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο και εγκαινιάστηκε το 2018. Σύμφωνα με τον πολιτικό, Ζοφρουά Μπουλάρ, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε «από το υπόγειο» του εργοστασίου της Syctom.

Το εργοστάσιο, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2019, σχεδιάστηκε για να χειρίζεται οικιακά απορρίμματα για σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοίκους του Παρισιού, σύμφωνα με τις αρχές της πόλης. «Το πιο σημαντικό είναι ότι μια καταστροφή τέτοιας κλίμακας δεν προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες», δήλωσαν στο BFM.

24 hours in Paris and already it’s on fire pic.twitter.com/7UC1lcxGNN — subnet Sam - in Paris (@notYourBananaa) April 7, 2025

Οι πυροσβέστες έσπευσαν άμεσα στο σημείο προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά ενώ πυκνός, μαύρος καπνός είχε σκεπάσει τον ουρανό και απλωνόταν ψηλά με αποτέλεσμα να είναι ορατός από αρκετά μακριά.

Φωτιά στο Παρίσι: Πώς ξέσπασε

Η Πυροσβεστική ζήτησε από τους πολίτες «να αποφύγουν την περιοχή για να επιτρέψουν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να εργαστούν». Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 60 πυροσβεστικά οχήματα και 200 πυροσβέστες από 12 συνολικά σταθμούς, ενώ οι δρόμοι γύρω από τη φωτιά έκλεισαν και από τα δύο ρεύματα.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κτίριο να τυλίγεται με φλόγες και να καίγεται. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα. Ωστόσο, οι αρχές φοβούνται για «πιθανές τοξικές αναθυμιάσεις».

Huge fire in Paris!

I hope everyone is ok. pic.twitter.com/2jHQZgLmaz — Aryeh Ehrentreu (@aryehtroy) April 7, 2025

🇫🇷 The fire in Paris is a major concern. It’s occurring at Syctom, near Porte d’Asnières, a waste disposal site, and the resulting fumes are toxic. Stay away from the area.#feu #portedasnieres #syctom #tribunal #portedeclichy https://t.co/R18Zw05bX4 pic.twitter.com/vn7mcSH2p7 — The Global Beacon (@globalbeaconn) April 7, 2025

A major fire has broken out, at the Syctom waste agency in Paris' 17th arrondissement, producing thick black smoke visible for miles. So far, no injuries reported. The Paris fire department advises avoiding the area.pic.twitter.com/sj1nMBmipT — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 7, 2025

«Το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς και έχει καταστραφεί», είπε ο Μπουλάρ, στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM, αλλά όλο το προσωπικό που ήταν μέσα την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά, είχε απομακρυνθεί. «Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ γρήγορα, αλλά η φωτιά εκδηλώθηκε υπόγεια και στη συνέχεια εξαπλώθηκε μέσα στο κτίριο», είπε ο Μπουλάρ.

Ο Μπουλάρ, δήμαρχος του 17ου διαμερίσματος, δήλωσε στην τηλεόραση ότι 31 υπάλληλοι ήταν παρόντες όταν ξεκίνησε η φωτιά σε μια ζώνη ανακύκλωσης σε ένα υπόγειο «όπου υπήρχε το πιο εύφλεκτο υλικό».

Attention, feu en cours Paris17 / Levallois / Clichy, apparemment vers la déchetterie proche du palais de justice pic.twitter.com/dyeIoqHT1S — George V  (@dji0805) April 7, 2025

A massive fire is currently raging in Paris , in the northwest of the capital . The burning building is believed to be the Syctom selective waste collection sorting center , located in the 17th arrondissement, not far from Batignolles Park and the Paris Courthouse, between Porte… pic.twitter.com/jyg8wOEVv1 — 🤍𝕁𝕆🤍 (@jomickane) April 7, 2025

Massive fire somewhere in Paris. No news of it yet. pic.twitter.com/OSch8jpxUx — Siddharth Singh (@siddharth3) April 7, 2025

«Στάχτες έπεφταν στα πόδια μας. Αμέσως καταλάβαμε πως δεν ήταν κανονικό σύννεφο και ότι πρόκειται για φωτιά αφού ο πυκνός καπνός ήταν ορατός από παντού» ανέφεραν μάρτυρες.

Με πληροφορίες από France24, Le Parisien και AFP